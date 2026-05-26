Der Lebensmitteleinzelhandel dominiert die TV-Werbecharts von All Eyes On Screens in der Woche vom 18. bis 24. Mai deutlich: Alle Plätze auf dem Treppchen gehen an diese Branche. Lag in der Woche zuvor noch REWE an der Spitze, so eroberte sich Kaufland als einer der generell treuesten TV-Werbekunden Platz 1 mit einer Bruttoreichweite von 634,63 XRP in den von AEOS ausgewerteten Vodafone-Haushalten wieder zurück.

Der Edeka-Discounter Netto hält sich hingegen für gewöhnlich meist in Sachen TV-Werbung eher zurück - doch diesmal ließ man über 900 Spots über die Bildschirme flimmern, die meisten davon im Rahmen der neuen Werbekampagne, in der Andi Obst und Hape Kerkeling als G. Müse für das Frische-Angeobt trommeln. Mit einer Bruttoreichweite von 596,64 XRP schob sich Netto noch an REWE vorbei auf Platz 2. Für Netto war es die stärkste Werbewoche seit rund drei Monaten und generell die drittstärkste Woche in diesem Jahr. Penny, der Discounter der REWE-Gruppe, landete auf Rang 9 ebenfalls noch auf den vorderen Plätzen.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Bei der Senderbelegung zeigen sich deutliche Unterschiede in den Strategien der einzelnen Unternehmen. Kaufland hat seine Spots breiter gestreut und auch kleinere Sender stärker in den Mediaplan aufgenommen, darunter auch Pay-TV-Sender und das Portfolio von Warner Bros. Discovery. DMAX war sogar der meistbelegte Sender. Während REWE sowohl die Sender von Seven.One als auch von RTL Deutschland ähnlich häufig belegte, lag bei Netto der eindeutige Schwerpunkt auf den von der Ad Alliance vermarkteten RTL-Sendern. Über zwei Drittel der Bruttoreichweite wurde dort eingesammelt.

© All Eyes on Screens

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.