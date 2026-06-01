1.609 Werbespots von McDonald's sind in den zurückliegenden sieben Tagen in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender zu sehen gewesen, das waren über 300 mehr als in der Woche davor. Das Unternehmen kam damit auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 464 XRP, damit kam man auf Platz sechs im von All Eyes on Screens ermittelten Werberanking der Woche. In den sieben Tagen davor reichte es nur zu Platz 18.

Während McDonald's seinen Werbedruck also spürbar erhöht hat, ist auch interessant, welche konkrete Strategie die Kette gefahren hat. So setzte man bei einem Spot, der 281 Mal ausgestrahlt wurde, auf "Stranger Things - Tales from 85"-Optik. Figuren aus der Serie gibt es aktuell im Happy Meal. Der aller größte Anteil an McDonald's-Spots entfiel jedoch auf eine Werbung, die in verschiedenen Versionen und Längen zu sehen war und in deren Mittelpunkt Fußball stand. Ohne die anstehende WM zu nennen, will das Unternehmen hier ganz offenbar das steigende Fußball-Fieber im Land aufgreifen. In den Spots bewirbt man unter anderem den "Deutschlandburger".

Angeführt wird das Werberanking erneut von einem Supermarkt/Discounter-Trio, wobei sich Netto diesmal an die Spitze geschoben hat. Schon in der vergangenen Woche hatten wir an dieser Stelle über die Netto-Spots berichtet, in denen Profi-Basketballer Andreas Obst und Hape Kerkeling als G. Müse zu sehen sind. Nun reichten etwas mehr als 1.000 Spots für eine Bruttoreichweite in Höhe von 583 XRP - mehr als alle anderen Marken. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Rewe und Kaufland.

© All Eyes On Screens

Mit Penny, Edeka und Lidl haben es darüber hinaus noch drei weitere Supermarktketten bzw. Discounter in die Top 25 der Werbecharts geschafft. Damit bleibt es dabei: Der Lebensmitteleinzelhandel ist aktuell in einem Werbehoch. Auch Procter & Gamble zog erneut mit mehreren Marken in das Werberanking ein: Pampers (Platz 4), Always (5), Lenor (11), Ariel (18) und ZzzQuil (24) gehören diesmal zu den reichweitenstärksten Marken, die im TV geworben haben.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.