Das Vergleichsportal Check24 hat es in der vergangenen Woche in die Top 25 der reichweitenstärksten Marken in den Werbeblöcken der TV-Sender geschafft - und das mit auffallend wenigen Spots. 230 Spots ließ man schalten, das waren die mit Abstand wenigsten im gesamten Ranking. Dennoch reichte es zu einer Bruttoreichweite in Höhe von 304 XRP - das entsprach Platz 19 in der Rangliste. Beworben hat Check24 seine Steuer-Software, die im Check von Stiftung Warentest gute Noten erhielt - das wird in den Spots auch sehr direkt kommuniziert (siehe Foto oben).

Dass das Unternehmen mit so wenigen Spots eine vergleichsweise hohe Reichweite erzielen konnte, lag vor allem an den Sendern, auf denen die Werbung zu sehen war. Die meisten Check24-Spots liefen nämlich in den Werbeblöcken von RTL (21,3 Prozent) - also einem vergleichsweise großen und reichweitenstarken Sender. Insgesamt vereinte die Ad Alliance fast 85 Prozent aller Spots auf sich, der Rest lief bei ProSieben, Sat.1 sowie Das Erste und dem ZDF. Die Steuer-Werbung von Check24 ist übrigens auf YouTube stark nachgefragt, dort kommen die verschiedenen Motive auf zusammengerechnet mehr als 100 Millionen Abrufe.

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Den Spitzenplatz in den Werbecharts verteidigt hat unterdessen die Ferrero-Marke Kinder, die es mit 994 Spots auf 689 XRP brachte. Damit lag die Marke weit vor der versammelten Konkurrenz: Das Treppchen wird vervollständigt von Lenor (Procter & Gamble) und McDonald's, die mit 571 und 512 XRP aber schon deutlich auf Abstand lagen. Sky schaffte es mit 506 XRP auf Platz vier, benötigte dafür aber mal wieder exorbitant viele Spots: Fast 4.500 waren es in den vergangenen sieben Tagen. Wie immer läuft eine signifikante Anzahl der Sky-Spots auf eigenen Sendern des Pay-TV-Konzerns, den Rest schaltet man bei den Sendern von RTL Deutschland, zu denen man mittlerweile ja gehört.

Spannend im Markenranking der vergangenen Woche ist auch die Tatsache, dass Trade Republic seinen Werbedruck noch einmal spürbar erhöht hat. Bereits vor sieben Tagen hatten wir über das Unternehmen und seine ungewöhnlichen Spots mit Brad Pitt berichtet (DWDL.de berichtete). Nun verbesserte sich die Neo-Bank in den Werbecharts von Platz 9 auf Rang 6. Die Bruttoreichweite stieg von 402 auf 448 XRP. Rund 1.800 Spots ließ Trade Republic schalten.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.