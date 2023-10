Der Primetime-Verlauf: ZDF legt kontinuierlich zu

Das ZDF hat am Mittwoch im Laufe des Abends bis nach 22 Uhr recht kontinuierlich Zuschauerinnen und Zuschauer eingesammelt. Dabei half wohl auch die Tatsache, dass ein Quiz wie "Da kommst Du nie drauf!" recht gut geeignet ist, um auch mittendrin noch einzusteigen. Auch das anschließende "heute-journal" erreichte seinen Peak erst nach mehr als der Hälfte.

Auffällig ist indes, dass auch die dritte Folge der neuen RTL-Produktion "Die Verräter" im Laufe des Abends wieder an Boden verlor, wie die Daten von all eyes on screens zeigen. Vor allem nach dem zweiten Werbeblock tat sich die Sendung schwer - danach zeigte die Kurve noch einmal etwas nach oben. Allzu groß ist die Begeisterung des TV-Publikums für den internationalen Hit damit auch weiterhin nicht.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Lebensretter retten noch nicht

Am etwas neu gestalteten Sat.1-Vorabend zuckt die Quoten-Kurve noch nicht so recht: Auch das zu Wochenbeginn gestartete Format "Lebensretter hautnah" kann bislang auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr noch nicht viel reißen. Die Zugewinne hielten sich am Mittwoch in argen Grenzen. Bleibt es dabei, dann darf die neue Serie "Die Landarztpraxis" ab der übernächsten Woche nicht auf allzu viel Rückenwind hoffen.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Mittwoch gab's das gewohnte Bild: Die AdAlliance von RTL Deutschland lag mit 38 Prozent an der Spitze, gefolgt von Seven.One Media mit 32 Prozent.

© AEOS

Werbe-Ranking: McDonald's fällt zurück

Nachdem McDonald's am Tag der Deutschen Einheit das Werbe-Ranking von all eyes on screens anführte, übernahm am Mittwoch Dr. Oetker die Spitze - mit einer Reichweite von 133,02 XRP lag die Marke knapp vor Milka mit 129,55 XRP. McDonald's wiederum musste sich diesmal nur mit dem fünften Rang zufrieden geben, hielt sich aber noch bei mehr als 100 Punkten.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.