Der Primetime-Verlauf: Newsspecials wirbeln Abläufe durcheinander

Die Primetime startete am Samstag bei drei großen Sendern mit News-Specials rund um die Lage in Israel – und wie sich die Reichweiten in den AEOS-Haushalten während der Ausstrahlung dieser Newssendungen veränderten, ist durchaus interessant. Ein Blick auf Sat.1, wo das Special bereits um 20:06 begann: Direkt um 20:15 Uhr hielt die Sondersendung von Sat.1 ihr Publikum zunächst doch recht gut, gab dann aber ein Stück weit nach. Womöglich lag das auch daran, dass um 20:15 Uhr RTL und Das Erste mit Specials einstiegen. Ein "RTL Aktuell Spezial" kam am Samstag zwischen 20:15 und kurz nach halb neun Uhr auf steigende Reichweiten. Einen Bruch gab es dann mit dem Start des Mario-Barth-Bühnenprogramms. Dieses übrigens sicherte sich die beste Reichweite eher spät am Abend, gegen 22:30 Uhr.

Der Vorabend-Verlauf: "Newstime" nimmt Publikum auf

Am Vorabend verbuchte die "Sat.1: Newstime" ab kurz vor 20 Uhr bereits großes Interesse. Die Sendung befasste sich ausführlich mit der Lage in Israel und schon in den letzten "Baywatch"-Momenten stieg das Interesse am Sat.1-Programm. Einen Peak hatte man zunächst um 20 Uhr (also zum "Tagesschau"-Start) und später dann in Richtung 20:15 Uhr gehend.

Zu dieser Zeit lief bereits ein Nachrichtenspezial, das in den ersten Minuten viel Publikum dazugewann. Zum einen dürften das Personen sein, die sich weiter über die Lage in Israel informieren wollten (die "Tagesschau" widmete sich dem Thema ja nicht monothematisch). Zum andere dürften darunter auch schon "Harry Potter"-Fans gewesen sein. Der Spielfilm rund ums Zaubern startete am Samstag ja etwas später als in den Ankündigungen angegeben.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auffallend stark und somit auf Platz drei liegend am Samstag: Warner Bros. Discovery, das mit seinen Spartenprogrammen auf gute 16 Prozent Daily Reach kam. Auch Visoon und Sky (je 9%) waren gefragter als üblich.

Werbe-Ranking: Tipico-Samstagseffekt

460 Mal und vor allem im Bundesligaumfeld trommelte Tipico am Samstag für seine Sportwetten. Somit war Tipico unter den vier, die einen dreistelligen XRP generierten. Tipico kam auf knapp 108 Punkte. Ebenfalls dreistellig unterwegs waren am Samstag sonst Schwarzkopf, Amazon und McDonalds.