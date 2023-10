Der Primetime-Verlauf: "heute-journal"-Peak um 22 Uhr

Besonders viel Bewegung im Markt war am Dienstagabend nach 21:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war im Ersten gerade "In aller Freundschaft", das während seiner rund 45 Minuten schon nach und nach Zuschauerinnen wie Zuschauer abgeben musste, gerade beendet. Mit dem Start von "Report Mainz" schaltete dann weiteres Publikum weg. Das Magazin schaffte es zudem auch nicht alle, die dem Format zunächst eine Chance gaben, bei der Stange zu halten.

Andere Programme legten indes in den Minuten vor 22 Uhr klar zu. Darunter etwa das "heute journal" im ZDF, das seinen Peak ziemlich genau um 22 Uhr erreichte. Oder auch RTLzwei, wo "Armes Deutschland" gegen 22 Uhr die beste Reichweite des Abends erzielte.

Der Vorabend-Verlauf: "Rosenheim-Cops" braucht's nicht von Beginn an

Im ZDF-Vorabendprogramm sind am Dienstag "Die Rosenheim-Cops" mit der ersten Folge der neuen Staffel zurückgekehrt. Sie haben nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer des Nachrichtenblocks zuvor gehalten. Ganz spannend zu sehen ist aber, dass der Schmunzelkrimi gegen 19:40 Uhr einen Schub bekam. Zu dieser Zeit war im Ersten die "WaPo Berlin" beendet. Offenbar schalteten einige Krimifans dann um – dass sie den Start der Folge verpasst haben, machte ihnen offenbar wenig aus.

Und: Gut zu erkennen ist auch in diesen Kurvenverläufen wieder, wie stark "Das perfekte Dinner" bei Vox zulegt – speziell in der doch recht langen Strecke ohne Reklame zwischen kurz nach 19 Uhr und 19:40 Uhr.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Schon am Dienstag lag AdAlliance mit seinem Daily-Reach bei über 40 Prozent und auch am Mittwoch stand die 4 vorne. Diesmal waren es 40 Prozent, die erreicht wurden, ein richtig tolles Ergebnis. Entsprechend groß war dann auch der Abstand zu SOM – mit 32 Prozent Zweiter.

Werbe-Ranking: Erst Amazon, dann Food

Auch am Mittwoch zog Amazon an der XRP-Spitze recht einsame Kreise. Rund 182 Punkte erzielte der Versandhändler – und somit über 40 mehr als Mondelez als zweitplatzierter. Mondelez warb dafür deutlich häufiger für Milke, entsprechend aber auch öfter in der Nische. Auch die Plätze drei und vier gingen ans Food-Segment, etwa mit einem unerwartet starken Auftritt von Lindt, der ziemlich genau auf 100 Punkte kam und McDonalds, das die 100er-Marke diesmal um etwa drei Zähler verpasste.



Ferrero wirbt inzwischen für seine "Kinder"-Produkte etwas seltener als zuletzt. Teils hatte man die XRP-Charts ja deutlich dominiert, am Dienstag reichte es noch für Position 14. 65 Spots wurden ausgestrahlt, die auf rund 60 Punkte kamen. Ferrero war also eher in reichweitenstarken Programmen unterwegs.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.