Der Primetime-Verlauf: "Goodbye Deutschland" profitiert von Werbepausen

Schön zu sehen ist, dass die Vox-Primetime-Sendung "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" immer dann besonders stark war, wenn "Ninja Warrior Germany" bei RTL und "The Voice of Germany" in Sat.1 in der Werbepause waren. Ebenfalls interessant: Während die RTL-Ninjas ihr Publikum nicht komplett hielten und nach der ersten Reklame etwa schwächer performten als zuvor, legte Sat.1 mit "TVOG" zu. Am stärksten war die Sat.1-Musikshow übrigens später am Abend gegen 22:30 Uhr gefragt.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: RTL-Zulauf ab 18 Uhr

Viel Publikum hinzugewonnen hat RTL auch am Freitag in der 18-Uhr-Stunde, zunächst also während der Ausstrahlung der Regionalprogramme und "Explosiv", später dann auch während "Exclusiv". Sat.1, das seinen Nachmittag- und Vorabend bald mit neuen Programmen beleben will, kam erst spät in Schwung. Erst kurz vor den Hauptnachrichten ging es ein Stück nach oben. Im ZDF zeigte sich Momente vor 20:15 Uhr ein enormaler Einschaltimpuls hin zu "Jenseits der Spree".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance dominiert

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Wie schon am Donnerstag erreichte AdAlliance auch am Freitag 40 Prozent. SOM legte im Vergleich zum Vortag um einen Prozentpunkt auf nun 33 Prozent zu.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Pampers baut auf Seven.One

In sehr reichweitenstarken Programmen waren die Spots von Pampers am Freitag zu finden. Gebucht wurde etwas mehr als 60 Mal, der ermittelte XRP belief sich dabei auf 63 Punkte - pro Spot wurde also in etwa ein Punkt erzielt. Dabei setzte das Unternehmen sehr stark auf Seven.One. Ungefähr jeder dritte gesendete Spot war bei Kabel Eins zu finden, nimmt man die von Sat.1 gezeigten Spots noch hinzu, liegt man schon bei mehr als der Hälfte.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.