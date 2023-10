Der Primetime-Verlauf: RTL-Zapper stoßen bei ProSieben auf Werbung

Der Blick auf die Kurve zeigt ein interessantes Zapping-Verhalten zwischen dem "Sommerhaus der Stars" bei RTL und "Joko und Klaas gegen ProSieben" bei ProSieben: Immer wenn das "Sommerhaus" sich in eine Werbepause verabschiedete, gab es einen merklichen Anstieg der Reichweite bei ProSieben - das allerdings davon vor allem anfangs kaum profitieren konnte, weil nach kurzer Zeit dort ebenfalls der Werbeblock startete. Erst am späteren Abend zeigte sich ein größerer Zeitversatz zwischen den Werbeblöcken. Mit einer anderen Platzierung der Werbung hätte ProSieben somit vielleicht etwas mehr RTL-Publikum an seine Show binden können.

Der Vorabend-Verlauf: Landarztpraxis zeigt soliden Verlauf

Die "Landarztpraxis" hatte laut AGF-Messung am zweiten Tag ingesamt deutlich weniger Publikum als am Tag zuvor - der Verlauf innerhalb der Sendung sieht aber nach wie vor recht gut aus: Die Serie mit Caro Frier in der Hauptrolle gewinnt über die Laufzeit ganz leicht an Reichweite hinzu. Sie ist nur zum Start kein Einschalter - anders als beispielsweise "Galileo" bei ProSieben.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ganz vorne rangiert hier einmal mehr die Ad Alliance, ARD Media liegt gleichauf mit dem RTLzwei-Vermarkter El Cartel.

Werbe-Ranking: Milka dominiert weiter das Werbe-Geschehen

Ganz so hoch wie am Montag war die Brutto-Reichweite, die Milka mit seinen Spots einsammelte, am Dienstag zwar nicht, die Marke von Mondelez dominierte die TV-Werbung aber trotzdem ganz eindeutig. Satte 332 Mal flimmerten Spots für Milka-Produkte über den Bildschirm, was für in den AEOS-Haushalten für eine Bruttoreichweite von 157,35 XRP reichte. McDonald's auf Platz 2 lag mit knapp 90 XRP schon mit sehr großem Abstand dahinter. Trotz der extrem vielen Spot-Schaltungen war Milka dabei sehr selektiv und sparte sowohl ARD und ZDF als auch Seven.One Media komplett aus. Stattdessen wurden die Sender der Ad Alliance, RTLzwei, die Discovery-Sender und Welt und N24 Doku um so stärker belegt.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.