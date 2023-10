Der Primetime-Verlauf: Schlager boomt

Quoten-Schwankungen sind bei einer Nummernrevue wie dem "Schlagerbooom" wohl ganz normal - schließlich sind auch im Schlager die Geschmäcker verschieden. Im Großen und Ganzen ist es der ARD am Samstagabend jedoch bestens gelungen, die Musik-Fans bei der Stange zu halten, wie die Daten von all eyes on screens zeigen. Wenig überraschend: Um 21:45 Uhr kamen noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die nach dem Ende des ZDF-Krimis "Helen Dorn" eine neue TV-Heimat suchten.

Keine gute Entwicklung nahm der Samstagabend indes aus Sicht von RTL, denn die "RTL Wasserspiele" verloren nach jeder Werbepause an Zugkraft. "Harry Potter" wiederum sammelte in Sat.1 im Laufe des Abends noch einige Zauber-Fans ein. Die Filmreihe wurde inzwischen so oft wiederholt, dass man offenbar locker auch den Anfang verpassen kann, ohne Gefahr zu laufen, der Handlung nicht mehr folgen zu können.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" sammelt Fans ein

Die "Sportschau" ist samstags noch immer für Millionen Fußball-Fans ein festes TV-Ritual. Doch die Reichweiten-Kurve zeigt, dass viele erst im Laufe der Sendung einschalten. Tatsächlich war der Quoten-Peak auch in dieser Woche erst kurz vor dem Ende erreicht.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. ARD Media war mit 14 Prozent stärker als gewöhnlich, was vor allem an der Stärke der "Sportschau" liegt. Den Platz auf dem Vermarkter-Treppchen verpasste ARD Media trotzdem, weil Warner Bros. Discovery mit 15 Prozent noch eine etwas höhere Reichweite verbuchte. Ganz vorne lagen Ad Alliance und Seven.One Media.

Werbe-Ranking: Tipico stößt vor

Fast 500 Mal wurde der Wettanbieter Tipico am Samstag im deutschen Fernsehen beworben. Eine beachtliche Zahl, die auf zahlreiche Spots im Umfeld der Fußball-Übertragungen zurückzuführen ist. Und eine, die sich dann auch in hohen Reichweiten niederschlug: Mit einem XRP von 112,63 belegte Tipico den dritten Platz im AEOS-Ranking. An McDonald's und Dr. Oetker kam die Marke aber nicht vorbei. Interessantes Detail: McDonald's und Dr. Oetker warben zusammen fast so häufig wie Tipico alleine.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.