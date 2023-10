Der Primetime-Verlauf: Kurve der Hoffnung für RTL

So enttäuschend die linearen TV-Quoten für das Finale von "Die Verräter" für RTL auch waren: Die Verlaufskurve von All Eyes on Screens dürfte den Verantwortlichen Hoffnung machen. Sie zeigt nämlich, wie gegen Ende der Sendung das Interesse an dem Format noch einmal spürbar gestiegen ist, schon gegen 21:45 Uhr kletterte die Sehbeteiligung in den rund eine Million Vodafone-TV-Haushalten sichtbar. Nach der letzten Werbepause ging es sogar noch weiter nach oben. Viele Menschen wollten also ganz offensichtlich wissen, wie das Spiel um Lug und Betrug ausgeht.

Viel Freude dürfte die Verlaufsgrafik auch dem ZDF machen: "Aktenzeichen XY - Vermisst" sammelte über den ganzen Abend nämlich Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das spricht für die starke Bindungskraft des Formats, das auch nach Maßgabe der offiziellen TV-Quoten am Mittwoch das reichweitenstärkste Programm nach 20:15 Uhr war (DWDL.de berichtete).

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: "Simpsons"-Knick

Mal wieder schön zu beobachten war am Mittwoch, wie sehr die Menschen in den Vodafone-TV-Haushalten die "Simpsons" bei ProSieben meiden. Sowohl davor als auch danach lag die ProSieben-Kurve höher, allen voran "Galileo" trieb den Sender am Vorabend spürbar an. In Sat.1 sorgte "Die Landarztpraxis" für einen spürbaren Einschaltimpuls.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF auf Platz 3

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ganz vorne lagen mal wieder die Ad Alliance und Seven.One Media. Rang drei im Vermarkter-Ranking sicherte sich das ZDF Werbefernsehen.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Dr. Oetker ganz stark

Nachdem sich Dr. Oetker am Montag und Dienstag in Sachen TV-Werbung etwas zurückgehalten hat, ist die Marke am Mittwoch wieder sehr präsent gewesen. 207 Spots liefen in den Werbeblöcken der deutschen Sender, zu Beginn der Woche waren es nur knapp über 120. Das ließ auch die Bruttoreichweite auf starke 185 XRP steigen - keine andere Marke erzielte am Mittwoch einen höheren Wert. Ansonsten tummelten sich mit Milka und Kinder bekannte Marken auf den vorderen Plätzen des Rankings.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.