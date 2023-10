Der Primetime-Verlauf: Recht konstanter Krimi

"Jenseits der Spree" lief am Freitagabend vor halbwegs konstantem Publikum. Im Laufe der 60 Minuten gab die Serie mit Jürgen Vogel und anderen minimal ab. Deutlicher nach unten zeigte die Kurve schließlich nach 21:15 Uhr, als "Soko Leipzig" an den Start ging. In Sat.1 bekam "The Voice" zwei Schübe. Einmal nach 20:45 Uhr und ein weiteres Mal gegen 21:45 Uhr - in beiden Fällen lässt sich ein Zusammenhang mit einer RTL-Werbepause herstellen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Nachrichtenspitze

Reichlich Publikum angezogen hat auch am Freitag wieder RTL in der Stunde nach 18 Uhr. Der Peak war dann kurz vor 19 Uhr erreicht. Auch die "Sportschau", die ein Fußball-Frauen-Länderspiel übertrug, sammelte während der Ball rollte viele Fans ein. Zirka 20 Minuten vor Schluss hatte die Übertragung die meisten Fans.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance vorn

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Erneut auf über 40 Prozent, nämlich 41, kam am Freitag Ad Alliance.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Media Markt wirbt reichweitenstark

Gerade einmal 66 Spots setzte Media Markt am Freitag im deutschen Fernsehen ein - im Schnitt sammelte jeder Spot etwas mehr als einen XRP ein. Das heißt: Zu sehen waren sie vor allem in reichweitenstarken Umfeldern. Das lag daran, dass mit Abstand meistbedachter Sender von Media Markt am Freitag das Programm von RTL war.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.