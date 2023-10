Der Primetime-Verlauf: Wie der "Brennpunkt" das "heute-journal" beeinflusst

Die ARD schob im Anschluss an die "Tagesschau" am Sonntag um 20:15 Uhr noch einen "Brennpunkt" zum Krieg in Nahost ein, der dazu führte, dass der "Tatort" mit 15 Minuten Verspätung zu sehen war. Das hatte deutliche Auswirkungen auf die Reichweite des "heute-journals" 90 Minuten später im ZDF. Die hohen Reichweiten des ZDF-Nachrichtenmagazins erklären sich stets zu einem Teil auch durch die vielen Umschalter nach Ende des Primetime-Programms im Ersten. Weil diesmal aber erst um kurz nach 22 Uhr rüber wechselten, erreichten die ersten 15 Minuten des "heute-journals" signifkant weniger Menschen vor dem Fernseher, wie die Verlaufskurve von All Eyes On Screens zeigt.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Weltspiegel" sammelt Publikum ein - bis 19 Uhr

Die Wechselwirkung zwischen den Programmen des Ersten und des ZDF zeigt sich auch am Vorabend. Der "Weltspiegel" konnte hier ab 18:30 Uhr zunächst sukzessive Publikum einsammeln. Als um 19 Uhr dann allerdings im ZDF die "heute"-Nachrichten begannen, wechselten offenbar einige rüber zum ZDF und die "Weltspiegel"-Reichweite ließ wieder nach.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One ist an der Ad Alliance dran

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ganz vorne rangierte zwar auch am Sonntag der RTL-Vermarkter Ad Alliance, Seven.One Medie lag allerdings in Schlagdistanz dahinter. Ein starker Sonntag war es auch für das Senderportfolio von Warner Bros. Discovery.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Volkswagen erreicht die Top 10

Ein seltener Gast weit oben in den Werbereichweiten-Rankings ist Volkswagen, im August und September hatte der Automobilhersteller annähernd vollständig auf TV-Werbung verzichtet. Am Sonntag reichte es nun aber Mal für einen Platz in den Top 10: Mit 130 Spots für den VW Touareg erreichte das Unternehmen eine Bruttoreichweite von rund 86 XRP, was für Rang 7 reichte. Dabei spielte Sport1 eine überraschend große Rolle, fast 22 Prozent der gesamten Reichweite gingen auf den kleinen Sportsender zurück, anonsten waren Vox, ProSieben und RTL die wichtigsten Sender für die VW-Kampagne.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.