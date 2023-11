Der Primetime-Verlauf: Show-Duell ohne Verlierer

RTL und Sat.1 haben sich am Freitagabend zwar im Show-Bereich duelliert - sie haben aber auch voneinander profitiert. Die Daten von all eyes on screens zeigen, dass das Publikum von "Ninja Warrior Germany" und "The Voice of Germany" munter hin- und herwechselte. Wann immer RTL in die Werbung ging, profitierte Sat.1 und umgekehrt. Zunächst begann der Abend für "The Voice" allerdings noch verhalten, ihren Peak erreichte die Sat.1-Show erst nach 21:45 Uhr.

Der Vorabend-Verlauf: Delle am RTLzwei-Vorabend

Während RTLzwei bis kurz nach 17 Uhr mit "Hartz und herzlich" noch überaus erfolgreich war, sorgten "B:Real" und "Köln 50667" im Anschluss für eine Delle im Quotenverlauf des Privatsenders. Obwohl die TV-Nutzung zu diesem Zeitpunkt deutlich zunahm, musste RTLzwei mit seinen Formaten sogar Verluste hinnehmen. Erst nach 19 Uhr zeigte dann auch hier wieder der Trend nach oben, weil sich der Sender auf die Fans von "Berlin - Tag & Nacht" verlassen konnte. Wenn auch in überschaubarem Maße.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Gewohnt Verhältnisse gab's am Freitag: Hier führte die Ad Alliance mit 40 Prozent das Ranking vor Seven.One Media mit 34 Prozent an.

Werbe-Ranking: Nivea legt zu

Beiersdorf hat am Freitag die Zahl der Nivea-Spots nach oben geschraubt und konnte damit gute Reichweiten im Fernsehen erzielen. Die 125 Ausstrahlungen führten zu einem XRP von 114,63 - und damit zu einem Platz unter den Top 3, hinter Dr. Oetker und Kinder. Mit seinen Marken Oral-B, Lenor und Always war Procter & Gamble indes gleich drei Mal in den Top 10 vertreten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.