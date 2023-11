Der Primetime-Verlauf: Henssler hält Publikum länger als Joko

Ob ProSieben oder Vox: Dass der Montag für viele ein Arbeitstag ist, war den Programmplanern offenbar eher Schnuppe, als sie "Wer stiehlt mir die Show?" bis 23:41 Uhr ansetzten, "Grill den Henssler" bis 23:34 Uhr. Es ist aber schon eine Herausforderung, sein Publikum so lange bei der Stange zu halten. Besser funktioniert hat das mit Blick auf die Verlaufskurve von All Eyes On Screens, die die Nutzung in rund einer Million Vodafone-Haushalten abbildet, bei "Grill den Henssler" - das insgesamt ein deutlich älteres Publikum anspricht als "Wer stiehlt mir die Show?". Bei ProSieben verabschiedeten sich nach der Werbepause um 22:20 Uhr die ersten in Richtung Bett, danach ging es langsam, aber kontinuierlich weiter nach unten, während Henssler seinen Peak gegen 22:35 Uhr erreichte und dann deutlich stabiler blieb.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Hundetrainer-Champion" lockt niemand an

Während Martin Rütter mit seinen Hundeformaten seit Jahren Erfolge verzeichnen kann, ist die Suche nach dem "Hundetrainer-Champion" bei Sat.1 aktuell ein völliger Flop. Der Blick auf die Kurve zeigt, dass mit Beginn der Sendung die Reichweite direkt deutlich einbrach und auch im Verlauf lange Zeit kein neues Publikum mehr dazu kam. Erst als die Nachrichten nahten, zeigte sich eine Aufwärtsbewegung.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Seven.One Media knapp vor Ad Alliance

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag gelang es Seven.One Media, sich ganz knapp im Nachkomma-Bereich an der Ad Alliance vorbei zu schieben. Dabei half die gute Performance von "Wer stiehlt mir die Show" bei ProSieben ebenso wie die das in der Primetime dürftige Abschneiden von RTL.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Peloton-Kampagne nimmt auch im TV Fahrt auf

Mit Jürgen Klopp als Testimonial geht Peloton seit einigen Tagen in die Werbe-Offensive, die nun auch im Fernsehen angekommen ist: Am Sonntag war der reichweitenstärkste Werbetag seit dem 2. Januar. Dabei setzte man einen besonderen Schwerpunkt auf den Sportsender Sport1, der fast ein Viertel zur gesamten Bruttoreichweite beitrug. Und auch sonst waren es weniger die ganz großen Sender, auf die Peloton setzte: DMAX, TLC und Welt waren stark belegt, aber auch die Sky-Sportsender. Unter den großen waren es am ehesten noch RTLzwei und Sat.1, auf denen Peloton seine potentielle Kundschaft zu erreichen versuchte.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.