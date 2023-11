Der Primetime-Verlauf: ZDF-Primetime hält Publikum nicht

"Ich bin! Margot Friedländer" hat gemäß den in den AEOS-Haushalten gemessenen Reichweiten nicht alle, die eingeschaltet haben, überzeugt. Das ZDF-Primetime-Programm verlor nämlich speziell zu Beginn sukzessive Publikum. Leicht nach oben ging es kurzzeitig erst nach 21 Uhr, als im Ersten "Die Heiland" zu Ende war und "In aller Freundschaft" begann. Am späteren Abend verlor "Maischberger" im Ersten Stück für Stück Publikum. Anders "Markus Lanz": Der legte im Zweiten zunächst zu. Mit fortschreitender Uhrzeit sank aber auch hier die Reichweite.

Der Vorabend-Verlauf: Quiz-Fans wechseln zu RTL

Das Ratespiel "Wer weiß denn sowas?" hat auch am Mittwoch wieder kräftig Publikum eingesammelt. Das gleiche galt übrigens für die Programme in der 17-Uhr-Stunde im Ersten. Interessant ist, dass gegen 18.45 Uhr sehr kräftige Verluste zu verzeichnen sind. Parallel stieg die Kurve von RTL, wo "RTL aktuell" nahte, sehr deutlich. Das Erste legte derweil erst rund fünf Minuten wieder deutlich zu – die "WaPo Berlin" profitierte zu diesem Zeitpunkt vom Ende der "SOKO Köln" im ZDF.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance dominiert

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ganz vorne war auch am Dienstag Ad Alliance zu finden. Der gemessene Daily Reach lag bei starken 41 Prozent und fiel somit um neun Punkte stärker aus als bei Seven.One Media (32%). Schlusslicht war Sky, das ohne wirklich relevanten Livesport auf sieben Prozent kam.

Werbe-Ranking: Food-Dominanz

Vier der sechs reichweitenstärksten Kampagnen, die am Dienstag im TV liefen, bewarben Food-Produkte. Ferrero grüßte mit Spots für "Kinder" von ganz oben, Milka landete auf Platz drei. Auch Lindt-Werbung auf Platz fünf erreichte noch einen dreistelligen XRP-Wert. Dr. Oetker landete im zweistelligen Bereich. Hier wurde vor allem in sehr reichweitenstarken Umfeldern geworben. 96 Buchungen reichten aus, um rund 96 Punkte zu sammeln.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.