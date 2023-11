Der Primetime-Verlauf: Sat.1 stabiler als RTL

Sat.1 hat am Montagabend mit dem Staffel-Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" recht kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln können. Der Peak war um kurz nach 22 Uhr erreicht, aber auch danach gelang es dem Privatsender noch ziemlich gut, das Publikum bei der Stange zu halten. Anders dagegen RTL: Dort wurde die höchste Reichweite des Abends in den Vodafone-Haushalten nach Angaben von all eyes on screens bereits um kurz nach 21:30 Uhr erreicht. Nach "RTL Direkt" kehrten zudem viele Quiz-Fans nicht mehr zu RTL zurück.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Zwischen-Hoch für "RTL aktuell"

Auch zum Start in die neue Woche sorgte "RTL aktuell" im Vorabendprogramm wieder für einen kräftigen Einschaltimpuls. Auffällig ist, dass die RTL-Nachrichten einige Minuten vor 19 Uhr einen spürbaren Aufwärtstrend erfuhren - der sich vor allem durch die zeitgleiche Werbepause im ZDF erklären lässt. Nach der "SOKO" schalteten einige Zuschauerinnen und Zuschauer zu "RTL aktuell", danach aber wohl auch wieder zurück.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die AdAlliance brachte es am Montag auf 43 Prozent, Seven.One Media folgte dahinter mit 34 Prozent. Ebenfalls stark lief es für das ZDF Werbefernsehen, das nach Angaben von all eyes on screens auf 18 Prozent kam.

© AEOS

Werbe-Ranking: Düfte werden verstärkt beworben

Dass Weihnachten näher rückt, lässt sich in den TV-Werbepausen auch daran erkennen, dass derzeit zwei Parfüms recht stark beworben werden - und sich diese sogar in den Top 10 von all eyes on screens wiederfinden. Am Montag belegte Paco Rabanne den achten Rang: 171 Spots führten zu einer Reichweite von 91,22 XRP. Die meisten Spots liefen hierfür übrigens bei RTLzwei und Sixx, gefolgt von ProSieben. Jean Paul Gaultier erreichte den neunten Platz im Werbe-Ranking. Hier wurden die meisten Spots bei RTLzwei, Sat.1 und ProSieben Maxx geschaltet.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.