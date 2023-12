Der Primetime-Verlauf: ProSieben und Sat.1 helfen RTL

"Blamieren oder Kassieren" hat am Donnerstag bei den offiziellen TV-Quoten neue Tiefstwerte aufgestellt (DWDL.de berichtete). Und es hätte vielleicht noch schlimmer kommen können, wäre die Konkurrenz aus Unterföhring Elton nicht zur Hilfe gekommen. "Das große Promi-Büßen" und "Das 1% Quiz" gingen jeweils um kurz nach 20:30 Uhr in die erste Werbepause - das sorgten so dafür, dass sich das Publikum neu verteilte. Einen deutlichen Aufschwung erlebte dann eben "Blamieren oder Kassieren". Nach einem kurzen Zwischensprint schalteten viele Menschen aber auch schnell wieder ab. Die Fußball-Übertragung bei RTL performte später auf einem deutlich höheren Niveau und konnte das Publikum auch bis in den späten Abend sehr gut halten.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: RTL am Vorabend eine Macht

RTL gelingt es nach wie vor richtig gut, neue Zuschauerinnen und Zuschauer am Vorabend anzusprechen. Allen voran "Explosiv" und "Exclusiv" sorgen regelmäßig für einen lang anhaltenden Aufwärtstrend der Verlaufskurve. "RTL Aktuell" sorgt ohnehin immer wieder für einen kräftigen Einschaltimpuls. Die Soaps danach performten zwar auf einem niedrigeren Niveau, aber auch damit wird man bei RTL sehr zufrieden sein.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Donnerstag lag die Ad Alliance mit einigem Abstand vor Seven.One Media, dahinter schafften es das ZDF Werbefernsehen und WBD auf die Plätze.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Aldi ist wieder da

Aldi Süd hat am Donnerstag 185 Spots im deutschen Fernsehen geschaltet, das reichte zu einer Bruttoreichweite in Höhe von 143,94 XRP sowie Platz drei im Ranking der reichweitenstärksten Marken. Es ist damit der vorläufige Höhepunkt des aktuellen Werbeflights, der seit Mitte November läuft. Mehr Spots schaltete Aldi Süd zuletzt Anfang Juli. Ganz vorne im Marken-Ranking lag erneut Schokoladenhersteller Lindt.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.