Der Primetime-Verlauf: "Die Anstalt" tut sich schwer, Lanz hält Publikum wach

Der Blick auf den Reichweitenverlauf in den von All Eyes On Screens erfassten rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt eine recht ernüchternde Kurve für die ZDF-Satiresendung "Die Anstalt". Nach dem "heute-journal" schalten direkt viele Leute ab, doch auch im weiteren Verlauf verliert die Sendung zunächst sukzessive weiter an Reichweite. Erst mit dem Ende der "Tagesthemen" gibt es für die "Anstalt" wieder einen kleinen Schub - und dann steigt im Vorfeld von "Markus Lanz" die Reichweite nochmal merklich an. Bemerkenswert ist, wie Markus Lanz trotz fortschreitender Uhrzeit dann sein Publikum bei der Stange halten kann.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Frühstart von "Wer weiß denn sowas?" ist keine gute Idee

Wenn sich "Brisant" verabschiedet und in eine kurze Werbepause übergibt, dann wechseln offenbar viele ARD-Zuschauerinnen und Zuschauer kurzzeitig zum zu "Hallo Deutschland" im ZDF. Die Sendung verzeichnet in den letzten Minuten stark steigende Reichweiten in den Vodafone-Haushalten. Um Punkt 18 Uhr wechseln diese dann aber offenbar wieder zurück, um "Wer weiß denn sowas?" zu sehen. Wenn die Sendung - wie am Dienstag - aber schon einige Minuten vorher gestartet ist, dann haben diese Leute diese ersten Minuten verpasst. Ein solcher Frühstart ist also eher keine gute Idee.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Dienstag dominierte der RTL-Vermarkter Ad Alliance das Geschehen vor Seven.One Media.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Sky wirbt viel - aber fast nur im Pay-TV

Keiner schaltete am Dienstag im deutschen Fernsehen mehr Spots als Sky Deutschland - allerdings vorwiegend bei Pay-TV-Sendern. Über 80 Prozent der insgesamt 714 Spots, die All Eyes On Screens am Dienstag auf allen Sendern gezählt hat, entfielen auf Syfy, 13th Street und Universal TV. Nur vereinzelt waren Spots auch auf den größeren Privatsendern zu sehen.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.