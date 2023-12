Der Primetime-Verlauf: Show-Triell im Vergleich

Spannender Vergleich der drei Primetime-Shows am Samstagabend: "The Masked Singer" hat hintenraus Boden gut gemacht und sein Publikum nicht nur gut bei der Stange gehalten, sondern auch neue Menschen zum Einschalten gebracht, die ganz offensichtlich sehen wollte, welcher Promi enthüllt wird. Erst ganz am Ende ist der Höhepunkt der Verlaufskurve erreicht. Die "Ninja Warrior"-Promis hielten ihr Publikum zunächst gut, gaben ab 22:45 Uhr aber etwas nach.

Als um 21:45 Uhr der "Stralsund"-Krimi im ZDF vorbei ist, verteilen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer neu - Profiteur ist in erster Linie Barbara Schöneberger. Ihr "Verstehen Sie Spaß?" kann viele Menschen einsammeln, das ist an der Verlaufskurve deutlich zu erkennen. Nach und nach gibt die Show das Publikum dann zwar wieder ab, hält sich aber grundsätzlich ziemlich gut.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: ZDF-Knick

Die vielen Wintersport-Übertragungen in der Daytime haben dem ZDF hohe Quoten beschert. Die Stärke wird auch in der Verlaufskurve von All Eyes On Screens deutlich, nach dem Ende gehen viele Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. "SOKO München" performt jedenfalls auf einem geringeren Niveau als die Übertragungen zuvor. Die "heute"-Nachrichten sorgen wie immer für einen spürbaren Einschaltimpuls, "Lena Lorenz" gab danach aber schnell nach.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Auch am Samstag lag die Ad Alliance deutlich in Führung. Im Duell der Öffentlich-Rechtlichen hatte das ZDF Werbefernsehen die Nase vorn.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: P7S1 im Geschenke-Fieber

Die ProSiebenSat.1-Töchter mydays und Jochen Schweizer sind werbetechnisch kurz vor Weihnachten sehr aktiv und richtigen sich an solche Menschen, die noch keine Geschenke für ihre Liebsten haben. Mit jeweils knapp über 140 XRP schafften es beide Unternehmen in die Top 4 der reichweitenstärksten Marken am Samstag, beide Marken schalteten dafür mehr als 300 Spots. Dabei setzte man allerdings nur auf die Sender der Seven.One Entertainment Group. Das dürfte eine kosteneffiziente Möglichkeit sein, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Top-Werber war am Samstag Amazon.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.