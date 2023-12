Der Primetime-Verlauf: Nord-Krimi legt sogar zu

Auf sehr hohem Niveau hat am Montagabend "Nord Nord Mord" im ZDF performt. Die allermeisten Fans waren schon zum Beginn des Krimis am Start - und die meisten blieben auch bis zum Ende dran. In den ersten Minuten gewann der Küstenkrimi sogar noch etwas Publikum hinzu. Anders erging es dem "großen Adventssingen 2023", das bei Weitem nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer der "Tagesschau" halten konnte. Die Sendung, die um 23:17 Uhr zu Ende war, erlebte einen kleinen Aufschwung - der allerdings zeitlich begrenzt war - gegen 21:45 Uhr, als sich die Ermittelnden von "Nord Nord Mord" verabschiedet hatten.

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" steigert sich enorm

ProSieben hat auch am Montag wieder mit seinem Magazin "Galileo" zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt. Das um kurz nach 19 Uhr gestartete Magazin erlebte schon in den Anfangsminuten einen massiven Aufschwung - gegen 19:20 Uhr erreichte dieser dann seinen Höhepunkt. Nach einer Werbepause, die gegen 19:45 Uhr begann, kamen dann aber nicht mehr alle "Galileo"-Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Gewohntes Bild

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Nachdem AdA und SOM am Sonntag gleichauf lagen, zeigte sich am Montag wieder das gewohnte Kräfteverhältnis. Mit 41 Prozent Daily Reach gab es am RTL-Vermarkter kein Vorbeikommen, Seven.One Media landete dahinter auf Rang zwei.

Werbe-Ranking: Aldi vor Lidl

Nachdem Jochen Schweizer am Sonntag auf Platz drei der XRP-Charts lag, ging es am Montag wieder nach unten. Neue Position der laufenden Kampagne ist die Zehn, der XRP-Wert blieb aber dreistellig. Neben Amazon und Mydays, die nach Sonntag auch am Montag, die beiden vordersten Plätze belegten, ist Aldi Süd nun neuer Drittplatzierter. Der Discounter trommelt derzeit fleißig für seine Weihnachtsangebote. Lidl landete auf Rang sechs. Beide waren eher in reichweitenstarken Sendungen vertreten. Auch Sky trommelt weiter - und zwar sowohl für Programm als auch für Neu-Abos: Insgesamt liefen mehr als 830 Spots, viele davon allerdings nur im Pay-TV.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.