Der Primetime-Verlauf: Serien bei ARD und RTL mit Problemen

Auch am zweiten Abend zeigt sich, dass die RTL-Serie "Club Las Piranjas" das Publikum nur bedingt überzeugen konnte. Insbesondere bis 21:45 Uhr kehrten die Zuschauerinnen und Zuschauer der Produktion mit Hape Kerkeling vermehrt den Rücken zu, wie die Verlaufskurve von All Eyes on Screens zeigt. Auch der ARD-Serie "Davos 1917" gewann es nicht, alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu halten. Erst zum Ende hin, als im ZDF das "heute-journal" endete, ging die Kurve noch einmal leicht nach oben. Die ZDF-"Bergretter" wiederum profitierten von Umschaltern und legten im Laufe des Abends leicht zu.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Publikum schaltet zur "Landarztpraxis" ein

Ein durchschlagender Erfolg ist "Die Landarztpraxis" in Sat.1 zwar nicht, doch immerhin sorgt die Vorabendserie für einen Einschaltimpuls - und zwar ganz offensichtlich schon einige Minuten vor 19 Uhr, wie der Blick auf die AEOS-Daten zeigt. Ein echter Einschalter ist auch "Galileo" bei ProSieben. Gleiches gilt für die großen Nachrichtensendungen: Sowohl "RTL aktuell" als auch "heute" und die "Tagesschau" sorgten auch am Donnerstag wieder für kräftige Zugewinne bei den jeweiligen Sendern.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 41 Prozent lag die Ad Alliance am Donnerstag vor Seven.One Media mit 33 Prozent.

© AEOS

Werbe-Ranking: Amazon mit Riesen-Reichweiten

Amazon hat am Donnerstag die Marke von 300 XRP übersprungen: Wie All Eyes on Screens ermittelt hat, lag die Reichweite bei 313,02 - das war mehr als das Doppelte, das mydays auf dem zweiten Platz erzielte. Fast 400 Spots schaltete Amazon im deutschen Fernsehen, um diese Reichweite zu generieren. Effizient warb indes Dr. Oetker: Obwohl das Unternehmen nur 110 Spots schaltete und damit deutlich weniger als die meisten anderen Marken im Ranking, war am Ende mit einer Reichweite von 128,36 XRP der dritte Platz drin.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.