Der Primetime-Verlauf: Erst die Cops, dann das Quiz

Das ZDF konnte sich am Mittwochabend auf die "Rosenheim-Cops" verlassen - und vor allem auf deren Fans. Die blieben nämlich von Anfang bis Ende beim Primetime-Special der Serie bei der Stange, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen. Wer einmal einschaltete, blieb somit also auch bis zum Ende dran.

Ab 21:45 Uhr schlug schließlich die Stunde von "Wer weiß denn sowas? XXL": Die ARD-Rateshow legte schon zuvor kontinuierlich zu, griff nach den "Rosenheim-Cops" aber noch einmal erkennbar viele Zuschauerinnen und Zuschauer vom ZDF ab. Auch "Kiwis große Partynacht" erreichte zu diesem Zeitpunkt allmählich ihren Peak. Die neue Sat.1-Show konnte das Publikum allerdings nicht ganz bis zum Schluss halten: Gegen 22:35 Uhr, also gut eine Stunde vor dem eigentlichen Ende, sorgte die Werbepause dafür für einige Abschalter - und in der Folge dann auch für niedrigere Reichweiten.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Pflaume auch am Vorabend stark

Auch am Vorabend konnte sich die ARD auf ihr Quiz verlassen: Dort zeigte die Reichweiten-Kurve von "Wer weiß denn sowas?" ebenfalls deutlich nach oben. Umso kräftiger war danach jedoch der Einbruch, weil die Krimiserie "Hubert ohne Staller" erkennbar ein anderes Publikum ansprach.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 38 Prozent war Seven.One Media am Mittwoch stark unterwegs, musste sich letztlich aber doch wieder der Ad Alliance geschlagen geben, die wie schon am Tag zuvor auf einen Daily Reach von 41 Prozent kam.

© AEOS

Werbe-Ranking: Amazon zurück an der Spitze

Amazon hat am Mittwoch die Spitze der Werbe-Charts zurückerobert. Die 231 ausgestrahlten TV-Spots führten zu einer Reichweite von 189,25 XRP. Damit lag der US-Riese deutlich vor Dr. Oetker und Congstar. Stärkste Supermarkt-Kette war mit Blick auf die Reichweite der Discounter Aldi, der mit 133,88 XRP weit vor Penny und Lidl landete. Allerdings schaltete Aldi auch deutlich mehr Werbung als die Konkurrenten.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.