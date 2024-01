Der Primetime-Verlauf: "Stars in der Manege" profitiert von "WWM"-Pausen - aber verpasst Umschaltzeitpunkt um 21:45 Uhr

Ein Großteil des Publikums entscheidet sich um 20:15 Uhr, mit welchem Programm sie den Abend verbringen wollen, doch vor allem für die Privaten wird es auch um 21:45 Uhr nochmal spannend. Dann enden bei ARD und ZDF die Primetime-Sendungen - und viele Millionen schalten um oder ab. Besonders Show-Formate, in die man problemlos auch später einsteigen kann, haben hier also nochmal gute Chancen auf einen Quotenschub. Wichtig ist dafür aber natürlich, dass die Sendung dann auch wirklich gerade läuft und nicht in der Werbe-Unterbrechung ist.

RTL hat die Pause bei "WWM" daher bewusst so gewählt, dass sie um 21:45 Uhr vorbei war, was zu deutlich steigenden Reichweiten um 21:45 Uhr führte. Sat.1 hingegen ging prompt zu diesem Umschaltzeitpunkt in die Pause und ließ die Chance auf Umschalter von ARD und ZDF zu "Stars in der Manege" - immerhin ja über Jahrzehnte ein öffentlich-rechtliches Format - verstreichen. Allerdings sorgte die zeitversetzte Platzierung von Werbeinseln im Vergleich zu RTL dafür, dass Sat.1 den ganzen Abend über in den "WWM"-Pausen" jeweils vorübergehend etliche Zapper von dort abgreifen konnte, wie der mehrfach zu beobachtende deutliche Reichweitenschub beweist.

Der Vorabend-Verlauf: Simpsons-Tief bei ProSieben

Die Ausstrahlung der "Simpsons" im Vorabendprogramm bei ProSieben sorgt in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten stets dafür, dass mit dem Start etliche abschalten und die Reichweite im Tief verharrt, bis "Galileo" um 19:05 Uhr übernimmt und die Reichweite dann wieder deutlich ansteigen lässt.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Milka übernimmt Führung am ersten Werktag 2024

Auch wenn nach den Weihnachtstagen bei vielen wohl das ein oder andere Kilo mehr auf der Waage steht, will Mondelez auch zu Beginn des neuen Jahres weiter Lust auf Schokolade machen: Keine andere Marke warb am Dienstag so bruttoreichweitenstark im deutschen Fernsehen wie Milka, sie lag fast 25 Prozent vor den Emma-Matratzen auf Rang 2. Wer doch schon ans Abnehmen denkt, wurde aber auch mit 187 Spots von Weight Watchers versorgt, das im Reichweitenranking auf Rang 4 landete.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.