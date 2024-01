Der Primetime-Verlauf: Sorry, ich muss dann...

Die RTL-Geburtstagsparty anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Senders, dargestellt als Quizshow, war am Samstag zur besten Sendezeit zu sehen. Doch das Publikum verabschiedete sich schon frühzeitig von der Party. Bereits in den ersten Minuten sank die Reichweitenkurve in den entsprechenden Vodafone-Haushalten, nach der ersten und der zweiten Werbeunterbrechung waren zahlreiche RTL-Fans dann weg. Zwar stiegen die Werte nochmals an - und erreichten ihre Spitze dann gegen halb elf - auf das anfängliche Niveau wuchsen sie aber nicht mehr an. Anders verlief die Kurve bei "Klein gegen groß" im Ersten: Die Primetime-Show legte zu und generierte den besten Wert gegen 22:45 Uhr. Sehr stabil sah die Kurve derweil beim ZDF-Krimi "Ein starkes Team" aus.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Starkes Springen

Mit maximaler Fantasie war auch die Quotenkurve des Finales der Vierschanzen-Tournee eine Skisprungschanze mit Auslauf. Bis 18.20 Uhr stiegen die Werte jedenfalls wunderbar - sie erreichten ihren Höhepunkt während des zweiten Durchgangs. Dann sank das Ergebnis spürbar: Das Handball-Spiel im Ersten hielt bei Weitem nicht das komplette Wintersport-Publikum. Erst nach 19:50 Uhr kamen zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, um sich in der nahenden "Tagesschau" über das Geschehen auf der Welt zu informieren.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Dank einiger Programmhighlights lag ARD Media mit 16 Prozent am Samstag gleichauf mit WBD (ebenfalls 16%) und teilte sich somit Rang drei.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Emma und Weight Watchers steigen auf

Nur eine Kampagne kam am Drei-Königs-Tag auf einen dreistelligen XRP-Wert: Procter & Gamble warb 120 Mal für Lenor und generierte damit rund 101 Punkte. Hello Fresh verbesserte sich gegenüber dem Vortag um einen Rang und auf Platz zwei. Und auch Emma und die Weight Watchers legten zu.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.