Der Primetime-Verlauf: Stabile Reichweiten bei ARD & ZDF

Ein großer Teil des TV-Publikums hat sich am Donnerstag in der Primetime für ARD und ZDF entschieden - und die stabile Reichweiten-Kurve, die All Eyes on Screens auf Basis der Vodafone-Haushalte ermittelt hat, legt nahe, dass die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gut unterhalten wurden. Sowohl "Nord bei Nordwest" als auch "Der Bergdoktor" hielten ihre Fans über die gesamte Strecke von 90 Minuten hinweg gut bei der Stange.

Auffällig: Im Anschluss an den ARD-Krimi war die Zahl der Abschalter deutlich größer als beim ZDF, wo das "heute-journal" weitaus mehr Menschen vor dem Fernseher hielt. Zu diesem Zeitpunkt profitierte auch Sat.1, das mit dem "1% Quiz" noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. Auch RTL erreichte ab 21:45 Uhr die Umschalter. Nach den ersten beiden Werbepausen hatte "Peter Kloeppel durchleuchtet" allerdings zunächst einige Zuschauerinnen und Zuschauer eingebüßt.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: Neue Sat.1-Serie hält das Publikum

Die neue Sat.1-Vorabendserie "Das Küstenrevier" ist auf überschaubarem Niveau gestatret, konnte das Publikum aber in der ersten halben Stunde gut bei der Stange halten, wie die Verlaufskurve von All Eyes on Screens zeigt. Das dürfte man in Unterföhring schon mal als recht gute Nachricht empfinden, wenngleich sich freilich erst noch zeigen muss, ob die Serie die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich dauerhaft zu überzeugen weiß.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© AEOS

Werbe-Ranking: Knappes Rennen um die Spitze

Dr. Oetker war am Donnerstag erneut die Marke mit der größten TV-Reichweite in den Werbeblöcken. Die Marke von 100 XRP wurde diesmal allerdings verfehlt. Zudem war der Rückstand auf McDonalds nur gering: Die Fast-Food-Kette, die aktuell wieder ihre Gutschein-Aktion bewirbt, kam mit 191 Spots auf 93,79 XRP. Knapp dahinter folgte Niveau. Effizient warb indes alltours: Der Reiseanbieter schaltete zwar nur 64 Spots, kam aber trotzdem auf eine Reichweite von 79,81 XRP. Die mit Abstand größte Reichweite gab's für Alltours übrigens bei RTL, deutlich dahinter folgten Vox und Sat.1.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.