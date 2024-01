In einem ersten Teil unseres Werberückblicks auf 2023 haben wir uns damit beschäftigt, welche Marken im abgelaufenen Jahr den höchsten Werbedruck erzielt haben. In Teil 2 erweitert DWDL.de nun den Blick auf die Daten von All Eyes on Screens, dem zugrunde liegen erneut mehr als eine Million Vodafone-TV-Haushalte. Und während es für Dr. Oetker im Marken-Ranking noch zu Platz eins reichte, war in den Unternehmens-Charts nur noch Platz sieben drin.

Das liegt daran, dass bei Dr. Oetker meist eben die Marke Dr. Oetker im Mittelpunkt der Werbung steht - andere Unternehmen aber ihre einzelnen Marken einzeln intensiv bewerben. Zu Beiersdorf auf Platz sechs (Bruttoreichweite in Höhe von 25.767 XRP) gehören etwa Marken wie Nivea, Labello oder auch Eucerin. Noch etwas mehr Bruttoreichweite über das Jahr verteilt erreichte Mondelez mit Marken wie Milka, Oreo oder Philadelphia.

© All Eyes On Screen

Auf den Plätzen drei und vier liegen Ferrero (Kinder, Hanuta, Nutella, Yogurette) und L'Oreal (Garnier, Lancome, L'Oreal Paris) ziemlich gleichauf, wobei Ferrero als eines von zwei Unternehmen in den Top 10 deutlich weniger Werbedruck erzielte als noch 2022. Das dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, weil Ferrero seine Werbeausgaben im vergangenen Jahr spürbar heruntergefahren hat (DWDL.de berichtete). So zog Henkel (Persil, Schauma, Weißer Riese) an Ferrero vorbei und war aus Sicht der Brutto-Reichweiten das zweitstärkste Unternehmen im vergangenen Jahr.

Das alles ist aber nichts gegen Procter & Gamble, dem traditionell stärksten Werbetreiber in Deutschland. Und der Konsumgüter-Riese gibt nicht nur viel Geld für Werbung aus, er erreicht damit auch deutlich mehr Brutto-Kontakte als die Konkurrenz. Der XRP-Wert des Konzerns lag im vergangenen Jahr bei mehr als 140.000. Da müssen sich Henkel, Ferrero und L'Oreal schon zusammenschließen, um auf einen ähnlichen Wert zu kommen. Zu Procter & Gamble gehören Marken wie Ariel, Febreze, Gillette, Lenor, Meister Proper, Oral-B, Pampers, Swiffer und Wick.

XRP sind die Exact Rating Points, eine Abwandlung der in der Branche etablierten Messgröße der Gross Rating Points (GRP). Der Unterschied liegt in der sekundengenauen Messung und Ausweisung durch All Eyes on Screens. Damit werden Schwankungen in der Reichweite je nach Platzierung im Werbeblock ersichtlich und messbar.

Sky ist trotz Verlusten Spot-König

In einem anderen Ranking gibt es einen gänzlich anderen Spitzenreiter: Sky ist die Marke (nicht: Unternehmen) gewesen, die 2023 am meisten Spots im deutschen Fernsehen geschaltet hat. In Summe waren es nur etwas weniger als 100.000, das macht pro Tag rund 270 Spots. Im Vergleich zu 2022 hat Sky damit allerdings deutlich weniger Spots geschaltet, die Anzahl ging um 17,2 Prozent zurück. Dass Sky nicht im Ranking der reichweitenstärksten Marken auftaucht, hat einen Grund: Der Pay-TV-Sender wirbt zwar häufig, aber eben oft auf reichweitenschwachen Sendern - meist sind es die eigenen.

Tipico auf Platz zwei erhöhte die Anzahl seiner Spots im vergangenen Jahr dagegen um satte 555 Prozent auf rund 87.100. Und etliche dieser Buchungen werden im Jahr 2024 wohl neu verteilt, denn der mit Abstand von Tipico meistgebuchte Sender im vergangenen Jahr war Bild TV. Der ist seit dem Jahreswechsel aber bekanntlich Geschichte. Auch bei den verschiedenen Sky-Sendern kamen zusammengerechnet eine große Menge an Tipico-Spots zusammen. Weitere große Marken, die über das Jahr verteilt viele Spots schalteten, waren unter anderem McDonalds, Ikea, Milka, Ergo und Google.