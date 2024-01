Der Primetime-Verlauf: Horror-Kurve für "Heribert"

Mit dem Film "Heribert" traf Das Erste am Mittwochabend offensichtlich überhaupt nicht den Nerv seines Publikums: Nach der "Tagesschau" setzte umgehend ein steiler Absturz ein, der sich erst nach etwa zehn Minuten zumindest etwas verlangsamte. Trotzdem ging es auch weiter über fast die gesamte Laufzeit des 90-minütigen Films stetig nach unten, erst in den letzten 15 Minuten war dann endlich die Talsohle erreicht. Zu diesem zeitpunkt war Das Erste in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten in der Nutzung aber bereits hinter Kabel Eins und RTLzwei zurückgefallen. Die gute Nachricht für die ARD ist aber, dass es im weiteren Verlauf dann Stück für Stück wieder bergauf ging, sodass nach 23:15 Uhr bei "Maischberger" nochmal ein Bestwert erreicht wurde.

Der Vorabend-Verlauf: Wintersport im Ersten hilft dem ZDF

Auch am Vorabend lief es für die ARD schon nicht so gut wie sonst: Normalerweise bauen "Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" dort sukzessive Reichweite auf, mit den Wintersport-Übertragungen gelang das am Mittwoch nicht in diesem Maße. Davon profitiert hat im Gegenzug das ZDF, das mit "Hallo Deutschland" wohl viele der sonstigen "Brisant"-Zuschauerinnen und Zuschauer auffangen konnte.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Werbe-Ranking: Mittwoch ist Oetker-Tag

Während sich Dr. Oetker - wie schon in den letzten Wochen - von Sonntag bis Dienstag in Sachen TV-Werbung eher zurückgehalten hat, wurde am Mittwoch der Werbedruck wieder deutlich erhöht. Mit 101 Spots wurde eine Bruttoreichweite von rund 99 XRP eingefahren, eingefahren vor allem bei den großen Sendern der beiden großen privaten Sendergruppen. Angeführt wird das Ranking aber auch am Mittwoch wieder von der Ferrero-Marke Kinder.

