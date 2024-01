Der Primetime-Verlauf: Krimi-Peak dank Dschungel

Viele Dschungelfans waren schon vor 22:15 Uhr bei RTL und die Zuschauerinnen und Zuschauer des "Dünentod"-Krimis wollten in Summe wissen, wie die Folge zu Ende geht. Das sorgte dafür, dass die RTL-Verlaufskurve, die auf mehr als einer Million Vodafone-Haushalten basiert, gegen 22:15 Uhr am höchsten war. Danach sank sie deutlich - das dürften einige Krimi-Fans gewesen sein, die abschalteten. Der Dschungel performte in der Folge aber auf einem deutlich höheren Niveau als der Film zuvor.

Dem ZDF konnte der Dschungel aber keine, oder wenn dann nur wenige Zuschauerinnen und Zuschauer abnehmen. Schon die erste Halbzeit der DFB-Pokalpartie zwischen St. Pauli und Fortuna Düsseldorf verzeichnete einen aufsteigenden Trend, wobei die Kurve den ganzen Abend über hinweg mehr oder weniger großen Schwankungen unterworfen war. Die zweite Halbzeit performte auf einem höheren Niveau. Weil es auch nach der Verlängerung keinen Gewinner gab, musste ein Elfmeterschießen entscheiden. Und damit sammelte das ZDF noch einmal ordentlich Publikum ein.

Der Vorabend-Verlauf: ARD-Anstieg jäh beendet

Zwischen 17 und 18:50 Uhr zeigt die Verlaufskurve des Ersten stark nach oben. Nach "Wer weiß denn sowas?" schalteten viele Menschen aber ab, sodass der Trend abrupt zu Ende war und "WaPo Berlin" danach auf einem deutlich niedrigeren Niveau performte. Die Serie bewegte sich danach immerhin auf einem gleichbleibenden Niveau - anders als übrigens "SOKO Köln", das über die Sendedauer hinweg zulegte.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Iglo setzt auf die Ad Alliance

Nur 73 Spots hat Iglo am Dienstag in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender geschaltet, erreicht hat man damit aber eine Bruttoreichweite in Höhe von 75 XRP. Das reichte zu Platz 9 im Ranking der reichweitenstärksten Marken. Dabei setzte Iglo voll auf die Sender der Ad Alliance, alle Spots waren bei RTL, Vox, VoxUp und Super RTL zu sehen. In einem Spot, der auch nur ein Mal ausgestrahlt wurde, warb der aus dem Dschungelcamp bekannte Dr. Bob für die Veggie-Dinos von Iglo, alleine damit brachte man es auf mehr als 7 XRP.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.