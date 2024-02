Der Primetime-Verlauf: Nachrichten-Duell

Die "Tagesthemen" haben ihr Publikum am Mittwoch recht gut gehalten und wenn dann überhaupt nur wenige Zuschauerinnen und Zuschauer im Verlauf der Sendung verloren. Auch Sandra Maischberger bewegte sich mit ihrer Talkshow in der ersten halben Stunde auf einem recht stabilen Niveau, ehe es wohl auch aufgrund der Uhrzeit langsam bergab ging. Das "heute journal" im ZDF verzeichnete im Vergleich zu den "Tagesthemen" einen deutlichen Abfall in der Verlaufskurve, was aber wohl auch damit zusammenhängt, dass der Krimi zuvor ein deutlich größeres Publikum angesprochen hatte als die Komödie im Ersten.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: Starkes "Dinner"

Seit einiger Zeit verbucht das "Perfekte Dinner" von Vox nun schon wieder richtig gute Quoten und die Stärke des Formats wird auch beim Blick auf die Verlaufskurve aus den mehr als eine Million Vodafone-Haushalten sichtbar. Bis zur Werbeunterbrechung steigt diese nämlich sehr deutlich an - und das obwohl Vox schon zuvor auf einem vergleichsweise hohen Niveau lag.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Lindt vor Milka

Schokoladenhersteller Lindt hat seine TV-Präsenz in den zurückliegenden Tagen spürbar hochgefahren. Am Mittwoch schaltete man 126 Spots und damit so viele wie noch nie in diesem Jahr, die Bruttoreichweite lag bei 89 XRP - das reichte zu Platz sechs im Werbe-Ranking. Damit schaffte Lindt auch den Sprung vor Milka, das zwar etwas mehr Spots ausstrahlte (133), aber eine niedrigere Reichweite (77 XRP) holte. Burger King warb unterdessen wie Lindt 126 Mal in den Werbeblöcken der Sender - und schaffte damit sogar 105 XRP.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.