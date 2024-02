Der Primetime-Verlauf: Krimi verliert, Bergdoktor gewinnt

Der "Krimi aus Passau" hat einigen Zuschauerinnen und Zuschauern offensichtlich nicht so recht gefallen. Die Verlaufskurve von All Eyes on Screens zeigt jedenfalls recht deutlich, dass der ARD-Krimi am Donnerstagabend über nahezu die gesamte Laufzeit hinweg an Reichweite einbüßte. Profitieren konnte der "Bergdoktor", der seinen Peak erst ganz am Ende erreichte.

© AEOS

Bei RTL wiederum sorgte der Dschungel am späten Abend wieder für den obligatorischen Aufschwung. Das schon um 20:15 Uhr gezeigte Special zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" konnte dagegen nicht vollends überzeugen: Sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Werbepause kehrten einige Dschungel-Fans erstmal nicht zurück. Erst ab 21:45 Uhr zog die Reichweite des Privatsenders wieder spürbar an.

Der Vorabend-Verlauf: RTLzwei punktet mit Hartz

Mit seiner Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag" gelang es RTLzwei am Donnerstag ziemlich gut, das Publikum am späten Nachmittag bei der Stange zu halten. Das Zusammenspiel mit "Köln 50667" klappte hingegen nur bedingt, denn mit Beginn der Soap, deren Ende ohnehin besiegelt ist, gingen die Zuschauerzahlen des Senders zurück. Vox konnte dagegen von diesem Zeitpunkt an recht kontinuierlich zulegen: Sowohl "First Dates" als auch "Das perfekte Dinner" sammelten im Laufe des Vorabends viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© AEOS

Werbe-Ranking: Lidl und Kaufland erfolgreich

Lidl hat am Donnerstag mit mehr als 150 ausgestrahlten TV-Spots den Sprung in die Top 3 der Werbe-Marken geschafft. Die Reichweite lag bei 114,05 XRP, sodass sich der Discounter nur Kinder und Dr. Oetker geschlagen geben musste. Mit Kaufland war zudem noch eine weitere Marke des Unternehmens in den Top 10 vertreten: Mit genau 100 Spots kam die Supermarktketter auf 74,49 XRP. Mitbewerber von Lidl und Kaufland waren nicht auf den vorderen Plätzen des Werbe-Rankings zu finden.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.