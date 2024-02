Der Primetime-Verlauf: Dschungel erreicht Peak gegen 22:45 Uhr

Zum Finale füllte RTL nochmal den ganzen Abend mit Dschungel-Content. Schon die Countdown-Show ab 20:15 Uhr lief dabei recht gut, in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten gab's ab 21:45 Uhr dann nach dem Ende von "Tatort" und ZDF-Film nochmal einen Schub. Die eigentliche Finalshow aus Australien sammelte in den ersten 30 Minuten ebenfalls weiter Publikum ein und erreichte ihren Peak dann gegen 22:45 Uhr - die höchste Reichweite hatte der Dschungel also zumindest in den AEOS-Haushalten während der Dschungel-Prüfung von Twenty4Tim. Danach kamen nach jeder Werbepause ein paar Dschungelfans weniger zurück - allerdings war der Rückgang angesichts der fortgeschrittenenen Uhrzeit sehr gering, der Marktanteil dürfte hier also noch deutlich angestiegen sein.

Der Vorabend-Verlauf: Julia Leischik sammelt viel Publikum ein

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" erwies sich auch an diesem Sonntagvorabend wieder als Publikumsmagnet für Sat.1 - allerdings brauchte es seine Zeit, bis die Zuschauerinnen und Zuschauer zu der Sendung fanden. Zwischen kurz vor 19 Uhr, als die Sendung startete und dem Höhepunkt, der um 19:44 Uhr kurz vor der Werbepause erreicht wurde, steigerte sich die Reichweite in den AEOS-Haushalten innerhalb der Sendung noch um über 85 Prozent. Und eigentlich war der Impact von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" noch höher, weil die Aufwärtsbewegung bereits in den Minuten vor dem Sendungsstart angefangen hatte.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Kinder gibt das Zepter nicht aus der Hand

Am Samstag hatte Ferrero mit seinen Kinder-Produkten die Werbekrone kurz Fußball-bedingt an Tipico abgeben müssen, am Sonntag zeigte sich dann aber das mittlerweile seit Wochen gewohnte Bild: Keine Marke war bruttoreichweitenstärker in den Werbeblöcken der deutschen Sender vertreten als Kinder, auch die große Lenor-Kampagne lief am Sonntag unvermindert weiter.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.