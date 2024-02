Besser gefüllte Werbeblöcke: Wer nutzte das Dschungel-Umfeld?

Dass das Werbejahr 2023 für die TV-Vermarkter ziemlich mühsam werden würde, zeichnete sich schon im Dschungelcamp ab: Allzu viele frei Plätze hatte die Ad Alliance damals mit Eigenwerbung für RTL+, sport.de, wetter.de oder Shopmate füllen müssen, außer Procter & Gamble und L'Oréal blieben große Werbekunden Mangelware, wie unsere damalige Auswertung ergeben hat. In diesem Jahr haben wir nun auf Basis der Daten unseres Partners All Eyes On Screens erneut ausgewertet, welche Unternehmen und Marken abseits der vielen Sonderwerbeformen und Sponsoren in den normalen Werbeblöcken während "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (Specials und "Die Stunde danach ausgenommen) besonders häufig Spots geschaltet hatten - und diesmal ergibt sich ein ungleich positiveres Bild.

Procter & Gamble hielt sein hohes Engagement mit 68 Spots für seine zahlreichen Marken von Lenor und Arie über Wick und Oral-B bis Braun und Pampers aufrecht, L'Oréal schaltete im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einige Spots mehr - beide wurden aber diesmal sogar noch von Ferrero übertroffen. Im Vorjahr liefen 18 Ferrero-Spots während des Dschungelcamps, diesmal waren es hingegen 73.

Hier ist es vor allem die Marke Kinder, die nun schon seit Wochen die Werbeinseln auch abseits des Dschungels mit großem Vorsprung dominiert - und auch während des Dschungelcamps wurde allein 60 Mal für Kinder-Produkte beworben, auch wenn um diese Zeit eigentlich eher weniger Kinder vor dem Bildschirm anzutreffen sein sollten. Dazu kamen einige weitere Spots für Hanuta, Duplo und Nutella.

Konkurrent Mondelez schaltete zwar nur 28 Spots für seine Marken wie Milka, war damit aber ebenfalls ungleich stärker engagiert als noch im vergangenen Jahr. Und auch andere Unternehmen erhöhten die Zahl der geschalteten Spots deutlich, darunter Henkel. Von dort kamen laut AEOS-Zählung 44 statt 13 Spot-Schaltungen für Marken wie Schwarzkopf, Somat, Perwoll oder Persil.

Unternehmen, die die meisten Spots im Dschungel-Umfeld schalteten

Unternehmen Anzahl Gesamtlänge Bruttoreichweite Ferrero

(Kinda, Hanuta, Duplo, Nutella) 73 1.407 Sek 511 XRP Procter & Gamble

(u.a. Lenor, Oral-B, Pampers, Wick, Braun, Ariel) 68 1.520 Sek. 434 XRP L'Oreal 51 905 Sek. 347 XRP Henkel

(Schwarzkopf, Somat, Perwoll, Persil) 44 800 Sek. 294 XRP Check24 35 760 Sek. 230 XRP Mondelez

(Milka, Tuc, Oreo, LU, Philadelphia) 28 465 Sek. 174 XRP MediaMarkt Saturn 25 470 Sek. 172 XRP Vodafone

(Vodafone, SIMon) 15 332 Sek. 104 XRP Tourismus-Ministerium Türkei 12 240 Sek. 85 XRP Iglo 10 130 Sek. 79 XRP Beiersdorf

(Nivea, Eucerin, Hidrofugal) 10 195 Sek. 70 XRP Amazon 10 100 Sek. 69 XRP

Quelle: DWDL-Recherche auf Basis von All Eyes On Screens-Daten; gewertet wurden nur Werbespots ohne Sonderwerbeformen & Sponsoring während der normalen "IbeS"-Sendung ohne Specials oder "Die Stunde danach" // Zeitraum 19.1.-4.2.

Zwei spannende Beobachtungen noch: Check24 fällt als Einzelunternehmen hier mit der vergleichsweise hohen Anzahl an 35 Schaltungen über die gesamte Staffel hinweg auf - was auch deswegen bemerkenswert ist, weil während dieser Zeit außerhalb des Dschungelcamps nicht allzu viele Check24-Spots zu sehen waren. Im Mobilfunk-Bereich war es vor allem Vodafone, das die hohen Dschungel-Reichweiten nutzen wollte und sowohl für die Kernmarke wie auch die Billigmarke SIMon Mobile warb.

Bei Iglo hatte man eigens für den Dschungel Dr. Bob als Werbegesicht verpflichtet, wie man bei der Ad Alliance schon im Vorfeld bekannt gegeben hatte. Sehr hohe Reichweiten gab's dank des Format-Sponsorings natürlich außerdem wieder für Gutfried und Kümmerling, da sie ja zu Beginn jeder Sendung und nach jeder Werbepause gezeigt wurden. Andere Sonderwerbeformen hatten wir hier bereits thematisiert.

Kinder-Produkte führen auch generelles Werbe-Ranking weiter an

Auch wenn man alle TV-Sender betrachtet, dann bleibt Ferrero mit seinen Süßigkeiten unter der Marke "Kinder" derzeit der größte Werbekunde, das Bruttoreichweiten-Ranking von All Eyes On Screens führt man nun schon die vierte Woche in Folge mit deutlichem Vorsprung an, auch Lenor und Dr. Oetker auf den Plätze 2 und 3 fharen schon seit längerem eine große Kampagne. Übrigens: Dr. Oetker machte um das Dschungelcamp ebenso wie HelloFresh einen Bogen.

© All Eyes On Screens

Check24 ist Tipico bei DAZN auf den Fersen

Beim Sport-Streamingdienst DAZN waren die Werbecharts im Januar wie üblich von Wettanbietern dominiert - allerdings hat sich Check24 bis auf die Nachkommastelle an Tipico herangearbeitet. Es fällt also auf: Bei Check24 war man in den letzten Wochen sehr selektiv unterwegs, belegte den Dschungel stark, aber eben auch ein spezielles Umfeld wie DAZN.

© All Eyes On Screens