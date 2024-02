Der Primetime-Verlauf: "WSMDS" hält Publikum nicht bis zum Schluss

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" zeigt sich in der Verlaufskurve ein deutlicher Knick nach 22:20 Uhr. Nach dieser Werbepause kehrt etwa ein sechstel des Publikums nicht mehr zurück und sah somit weder das Prompter-Spiel noch das Finale. Bei RTL sieht es etwas anders aus: Das Dschungel-Nachspielgewann um 21:45 Uhr zunächst deutlich durch Umschalter von ARD und ZDF hinzu, trotzdem fiel der ebenfalls beobachtbare Rückgang nach der Werbepause um 22:09 Uhr nicht so deutlich aus. Es zeigt sich außerdem auch, dass es sich bezahlt gemacht hat, dass man thematisch bei "Stern TV" anfänglich voll aufs Dschungelcamp eingestellt war: Es kam im Nutzungsverlauf zu keinem klaren Bruch zwischen den Sendungen, der Großteil der Dschungel-Fans blieb also noch etwas länger dran. Im Verlauf schalteten aber einige ab, nach der Werbepause kehrten dann merklich weniger zurück.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Publikumsmagnet Julia Leischik

Auch in dieser Woche zeigt sich beim Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten, wie stark "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" im Verlauf Publikum einsammeln konnte - in den genannten Vodafone-Haushalten lag Sat.1 zwischenzeitlich gleichauf mit dem Ersten und dem ZDF auf Platz 1. Insgesamt hilft der Sendung, dass der Vorlauf nicht mehr so desaströs läuft wie noch vor einige Wochen und Leischik damit schon von einem etwas höheren Niveau starten kann.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Procter & Gamble dominiert Werbeblöcke

Keine Marke war am Sonntag präsenter in den deutschen Werbeblöcken als Lenor, wenn man als Maßstab die Bruttoreichweite anlegt - und überhaupt war Procter & Gamble der wichtigste Werbepartner des deutschen Fernsehens. So finden sich mit Wick und Gilette noch zwei weitere Marken des weit verzweigten Konzerns in den Top 10 von All Eyes On Screens wieder, insgesamt brachten es alle P&G-Marken zusammen auf über 750 XRP allein am Sonntag.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.