Der Primetime-Verlauf: "Schlag den Besten" lange stabil

Das am Samstag sehr erfolgreiche "Klein gegen Groß" war in der zweiten Hälfte der Sendung erfolgreicher als in der ersten. Das liegt in erster Linie daran, dass dann ganz offensichtlich einige Zuschauerinnen und Zuschauer hinzukommen, die bis 21:45 Uhr noch "Helen Dorn" im Zweiten geschaut haben. Der Krimi hatte nach anfänglichem Abwärtstrend schließlich eine recht stabile Verlaufskurve. Die RTL-Primetimeshow "Schlag den Besten" hielt sich lange stabil – zumindest bis kurz nach 22:30 Uhr. Ab dann gelang es RTL nicht mehr, alle Zusehenden über die Werbeinseln zu holen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Formel1-Schlussphase legt zu

Die Schlussphase des Formel1-Rennens in Bahrain hat Zuschauerinnen und Zuschauer angelockt, wie die Daten von All Eyes on Screens zeigen. Einige davon waren nach der Zieldurchfahrt aber auch recht bald wieder weg. Die Nachberichterstattung jedenfalls gab Stück für Stück Publikum ab. Erst mit dem Start des diesmal verkürzten Magazins "Gala" stieg die Kurve wieder an.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.Das gibt es auch nicht alle Tage: Sowohl WBD als auch ARD Media und das ZDF Werbefernsehen landeten mit 15 Prozent Daily Reach auf einem geteilten dritten Platz.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Tipico und Sky ganz oben

Auch an diesem Samstag tauchte der Sportwettenanbieter Tipico sehr häufig im Rahmen von Fußball-Bundesliga-Sendungen auf – und zwar auf verschiedenen Sendern. Das brache Tipico am Samstag dann auch die höchste Werbereichweite. Sky landete auf Platz zwei und profitierte davon, dass die Sportübertragungen am Nachmittag sehr gefragt waren. Sky wirbt weiterhin aktuell in erster Linie im Bezahlfernsehen.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.