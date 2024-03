Der Primetime-Verlauf: "Reset" hält das Publikum nicht

Mit "Reset" hat das ZDF am Montagabend zwei Folgen einer Produktion gezeigt, die durchaus vom üblichen Krimi-Allerlei abwich. Insbesondere zu Beginn führte die Story aber dazu, dass durchaus Reichweite verloren ging. Dieser Trend verlangsamte sich im Verlauf der Ausstrahlung - am Ende schauten jedenfalls deutlich weniger zu als noch zu Beginn. In Sat.1 war das Finale von "The Biggest Loser" indes immer wieder Schwankungen unterworfen, jedoch fanden Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig zurück. So war natürlich der Schlusspunkt der Sendung besonders gefragt, aber auch gegen 22:15 Uhr gab es einen Einschaltimpuls, der möglicherweise auch mit der zu dieser Zeit gestarteten "Wer wird Millionär?"-Pause zusammenhing. "Big Brother", dessen Entscheidungsshow um kurz vor 23 Uhr anlief, verlor dann Publikum.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: RTLzwei verliert nach 18 Uhr Publikum

Gut erkennbar ist, dass das derzeitige Zusammenspiel von Sozial-Dokus und Soaps im RTLzwei-Vorabendprogramm nicht wirklich gut funktioniert. Gegen 18 Uhr jedenfalls sackt die Reichweite des Privatsenders deutlich ab. Zuvor hatte "Hart und herzlich" sein Publikum in der 17-Uhr-Stunde sehr gut gehalten.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Die starke Primetime beflügelte am Montag El Cartel Media - der Vermarkter landete mit zwölf Prozent klar oberhalb sonst üblicher Werte.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Zewa setzt auf TLC

Nicht jedem mag das Unternehmen Essity Germany etwas sagen, sehr wohl aber deren Produkte. Das Unternehmen stellt unter anderem Artikel her, die unter dem Namen Zewa bekannt sind – und trommelt seit dieser Woche auch im Fernsehen wieder dafür. Nach etwa zweiwöchiger Werbepause liefen für das Produkt zum Wochenstart etwas mehr als 120 Spots, die etwas mehr als 74 XRP erzielten – das war einer der höchsten Werte der jüngeren Vergangenheit. RTL und Vox haben Zewa die höchsten Reichweiten beschert, auf einem anderen Sender liefen mit Abstand die meisten Spots. Am Öftesten gebucht wurde der Programm für Frauen ausstrahlende Sender TLC. Jeder vierte Zewa-Spot vom Montag lief dort.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.