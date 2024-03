Der Primetime-Verlauf: Stark, stärker, Fußball

Der Fußball hat den Dienstagabend dominiert, das wurde bereits beim blick auf die linearen TV-Quoten deutlich. Und auch die Verlaufskurve von All Eyes on Screens verdeutlicht die Stärke der Pokal-Übertragung im ZDF: Die Partie zwischen Saarbrücken und Gladbach hat in beiden Halbzeiten nach und nach immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen. Kurz vor dem Abpfiff stieg das Interesse nochmal deutlich an, denn der entscheidende Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Es war also lange unklar, wer das Rennen machen würde.

© All Eyes On Screen

Der Vorabend-Verlauf: "WaPo"-Comeback

Am Dienstag hat sich "WaPo Bodensee" mit neuen Folgen zurückgemeldet. Nach "Wer weiß denn sowas?" schalteten zwar viele Menschen ab, die Serie lag aber trotzdem auf einem guten sowie stabilen Niveau. Wer einmal eingeschaltet hatte, blieb in der Regel auch bis zum Ende der Folge dran. Viele "WaPo"-Fans sind im Anschluss an die Folge außerdem ganz offensichtlich zum ZDF gewechselt, wo die "Rosenheim-Cops" gegen 19:40 Uhr ein deutliches Plus verzeichneten.

© All Eyes On Screen

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 21 Prozent der gemessenen Haushalte erreichte das ZDF Werbefernsehen am Dienstag besonders viele Menschen, das reichte für den sicheren dritten Platz im Ranking der Vermarkter.

© All Eyes On Screen

Werbe-Ranking: Kinder zurück an der Spitze

Nachdem die Ferrero-Marke Kinder ihre Werbeaktivitäten in den vergangenen beiden Wochen spürbar zurückgefahren hatte, ist man jetzt wieder mit voller Macht da. Sowohl am Montag als auch am Dienstag reichte es zu Platz eins im Marken-Ranking, am Dienstag sorgten 206 Spots für eine Bruttoreichweite von nur etwas weniger als 200 XRP. Die Schoko-Konkurrenz von Milka kam mit 153 XRP auf Platz zwei. Und auch Lindt schaffte es in die Top 15.

© All Eyes On Screen

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.