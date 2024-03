Der Primetime-Verlauf: Publikum stört sich nicht an Wiederholung

Wenn im Fernsehen eine Wiederholung zu sehen ist (und es sich nicht um einen Filmklassiker aus Hollywood handelt), dann spiegelt sich das häufig in einer sukzessive rückläufigen Reichweitenkurve wider - offenbar weil viele abschalten, wenn sie bemerken, dass sie den Film doch schon einmal gesehen haben. Bei "Faltenfrei" war das am Mittwochabend hingegen gar nicht zu beobachten, obwohl der Film schon einmal 2021 zu sehen war und auch da schon über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Die ZDF-Serie "Reset" startete schon schwach und verlor im Verlauf suzkessive weiter. Erst mit dem "heute-journal" ging's steil nach oben, um 21:45 Uhr profitierte aber insbesondere auch das "Promibacken" in Sat.1.

Der Vorabend-Verlauf: Bis "Hubert ohne Staller" ging's steil bergauf

Die Vorabend-Kurve des Ersten war am Mittwoch nicht ungewöhnlich - sie bleibt aber immer wieder aufs neue bemerkenswert. Während "Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" sammelt der Sender quasi kontinuierlich unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die Nutzungskurve in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt hier steil nach oben. Wenn um 18:50 Uhr dann "Hubert ohne Staller" übernimmt, gibt es aber nicht nur einen deutlichen plötzlichen Bruch, auch im weiteren Verlauf ist vom vorherigen Aufwärtstrend dann schlagartig nichts mehr zu spüren.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Süßigkeiten dominieren die Werbecharts

Wer auf dem Sofa sitzt und sich von TV-Werbung berieseln lässt, der sollte aufpassen, dass er sich nicht allzu ungesund ernährt... Mit Kinder, Milka, Lindt belegt das Schokoladen-Triumvirat nämlich gleich drei der fünf Plätze in den Bruttoreichweiten-Charts der Marken im deutschen Fernsehen vom Mittwoch - und auch Dr. Oetker trommelt mit seiner Werbung für Pizza und Co. eher nicht für den gesunden Snack zwischendurch.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.