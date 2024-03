Der Primetime-Verlauf: Silbereisen-Push durch Krimifans

"Die große Schlagerüberraschung" legte am Samstag um 21:45 Uhr schlagartig zu. Ganz offensichtlich wechselten etliche Fans von "Ein starkes Team" nach dem Ende des Krimis rüber zu Florian Silbereisen. Das ZDF bot nach 21:45 Uhr ausnahmsweise keinen weiteren Krimi mehr an, sondern zunächst Nachrichten und dann Live-Sport. Silbereisen indes hielt die hohen Werte von 21:45 Uhr nicht. Aber selbst gegen Ende der Schlagersendung schauten noch mehr zu als während des ZDF-Krimis.

Auch eine andere Show profitierte vom Krimi-Ende: "Schlag den Besten" kam nach 22 Uhr auf die höchsten Reichweiten. Nach einer Werbepause nach halb elf fanden allerdings nicht mehr alle Zuschauerinnen und Zuschauer ins RTL-Programm zurück.

Der Vorabend-Verlauf: "Sportschau" zieht stark an

Kein Geheimnis: Die "Sportschau" am Samstag mit den Spielhighlights der Bundesliga gewinnt viele Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Entsprechend hatten die Highlights der Partien mit Beteiligung von Mainz 05 und zum Schluss des FC Bayern München die meisten Fans. Bei RTL verlor am Vorabend "Life" trotz eines viel besprochenen Exklusiv-Interviews mit einer eigentlich schon für tot erklärten Frau an Reichweite.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Überraschender Platz drei: Mit 16 Prozent lief es für Warner Bros. Discovery am Samstag sehr gut. Man platzierte sich hinter den beiden großen Vermarktern.

Werbe-Ranking: Viel hilft viel

Mit einer enormen Anzahl an ausgestrahlten Spots haben sich IKEA und Sky am Samstag unter die XRP-Top 5 gespielt. Beim schwedischen Möbelhaus waren es 520 Ausstrahlungen, die zu rund 166 Punkten führten. Keine andere Kampagne fuhr am Samstag so hohe Reichweiten ein. Sky trommelte 773 Mal für sich - was knapp 90 Punkte zur Folge hatte. Wie üblich am Samstag hatte auch Tipico wieder ein Gastspiel an der Spitze. Der Anbieter für Sportwetten war 428 Mal zu sehen und sicherte sich mit knapp 127 Punkten den Silberrang.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.