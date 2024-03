Der Primetime-Verlauf: "Tatort" hält die Fans vor dem Fernseher

Der Münster-"Tatort" hat am Sonntagabend nicht nur ein riesiges Millionenpublikum erreicht, sondern seine Fans offensichtlich auch bestens unterhalten. Tatsächlich blieb die Verlaufskurve, die All Eyes on Screens ermittelt hat, über die 90 Minuten hinweg ausgesprochen stabil. Gleiches gilt im Übrigen auch für den "Inga Lindström"-Film im ZDF, der parallel zu dem Krimi-Hit lief.

RTL wiederum profitierte nach dem Ende der beiden Filme von einem Klassiker: "Pretty Woman" sammelte nach 21:45 Uhr noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Hier macht es sich bezahlt, dass viele Menschen die US-Komödie kennen und daher auch noch zu einem ziemlich späteren Zeitpunkt einsteigen konnten. Sat.1 konnte mit "Kingsman: The Golden Circle" dagegen kaum neues Publikum einsammeln.

Der Vorabend-Verlauf: Leischik im Aufwind

Sat.1 hat mit einer neuen Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" innerhalb einer Stunde kräftig zulegen können. Die Dokusoap gewann kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu und setzte damit im Vorabendprogramm aus Sicht des Senders ein echtes Ausrufezeichen. Der einstige RTL-Hit "Schwiegertochter gesucht" wiederum scheint seinen Zenit endgültig überschritten zu haben und sorgte zeitweise eher für eine leichte Abwärtsbewegung der Reichweite. Profitieren konnte dagegen "Galileo X-Plorer" bei ProSieben: Mit einer Sendung über New York City gelang es dem Sender, einen Einschaltimpuls zu generieren.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Am Sonntag lieferten sich die Ad Alliance und Seven.One Media ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Beide Vermarkter trennten hinsichtlich der Werbe-Reichweite nur drei Prozentpunkte.

Werbe-Ranking: Ikea mit Dauerfeuer an der Spitze

Mehr als 500 Mal warb Ikea am Sontag im deutschen Fernsehen und profitierte auch hinsichtlich der Reichweite vom Werbe-Dauerfeuer. 143,51 XRP erreichte das schwedische Möbelhaus und setzte sich damit an die Spitze - wenn auch nur knapp. Amazon folgte mit 138,91 XRP dahinter, warb allerdings deutlich seltener.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.