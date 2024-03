Der Primetime-Verlauf: "Unsere Lieblinge" legt Stück für Stück zu

Dass Oliver Geissens Sat.1-Einstand mit "Unsere Lieblinge" aus Quotensicht recht gut ausfiel, hängt auch damit zusammen, dass die Sendung den Abend über Stück für Stück ihr Publikum einsammeln konnte, wie ein Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten zeigt. Nach jeder Werbeunterbrechung stieg die Reichweite höher als im Sendungsteil zuvor, der Peak war dementsprechend erst zum Ende um 22:22 Uhr erreicht - als sicherlich auch schon ein paar "Big Brother"-Fans vor dem Bildschirm saßen.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Kurzer WISO-Schub nach Krimi-Ende

Der Reichweiten-Verlauf beim ZDF-Format "WISO" zeigt einen vorübergehenden Reichweiten-Schub ab kurz vor 19:45 Uhr - hier dürften wohl viele nach dem Ende von "Morden im Norden" vorübergehend zum ZDF geschaltet haben - allerdings wechselten sie nach einigen Minuten auch wieder zurück zum Ersten.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Reichweitenstärkster Lidl-Tag des Jahres

Neben dem Schoko-Trio Kinder, Milka und Lindt sowie Amazon schaffte es zum Start in die neue Woche auch Lidl unter die Top 5 der bruttoreichweitenstärksten Marken in den deutschen TV-Werbeblöcken. Auch dort machte sich das nahende Osterfest mit ersten Oster-Angeboten bemerkbar: Für den Discounter war es der bislang stärkste Werbetag dieses Jahres. Andere Lebensmittelhändler hielten sich noch zurück, mit deutlichem Abstand folgte auf Rang 13 Penny.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.