Der Primetime-Verlauf: "GNTM" macht die Fans neugierig

"Germany's next Topmodel" hat mit der Umstyling-Folge am Donnerstag in der ersten halbe Stunde viele Zuschauerinnen und Zuschauer eigesammelt - und konnte auch nach der ersten und zweiten Werbepause jeweils noch einmal neue Fans hinzugewinnen. Erst nach 22 Uhr gelang es der ProSieben-Show dann nicht mehr weiter zuzulegen, wie der Blick auf die Reichweitenkurve zeigt, die All Eyes on Screens ermittelt hat.

Das RTL-Format "Achtung Verbrechen" hat das Publikum unterdessen offenkundig nicht restlos überzeugt - hier zeigte sich insbesondere in der ersten Dreiviertelstunde ein gegenläufiger Trend. Im Laufe dieser Zeit kamen der Sendung erkennbar viele Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden, erst danach stabilisierte sich die Reichweite.

© AEOS

Der Vorabend-Verlauf: "Galileo" sorgt für Aufwind

ProSieben konnte sich auch am Vorabend schon über einen Aufwärtstrend freuen - hier im Falle von "Galileo", das für einen erkennbaren Einschaltimpuls sorgte. "Die Simpsons" taten sich zuvor hingegen schwer, viele Fans zu ProSieben zu locken. Nennenswerte Ausschläge weist die Kurve des Serienklassikers nicht auf.

© AEOS

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

© AEOS

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Mit 39 Prozent lag die Ad Alliance am Donnerstag fünf Prozentpunkte vor Seven.One Media an der Spitze.

Werbe-Ranking: Hohe Reichweiten für Kinder und Amazon

Mit Kinder und Amazon haben am Donnerstag gleich zwei Marken die Reichweite von 200 XRP geknackt. Kinder benötigte für 207,90 XRP nur 176 Ausstrahlungen, die Amazon-Spots flimmerten 223 Mal über die Sender. McDonald's schaltete sogar mehr als 300 Spots, landete trotz der höheren Dosis letztlich aber doch nur auf dem dritten Platz. Die Reichweite von 164,48 XRP kann sich freilich trotzdem sehen lassen.

© AEOS

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.