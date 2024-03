Der Primetime-Verlauf: DFB-Elf sammelt immer mehr Publikum ein

Der Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten spiegelt natürlich auch die drückende Überlegenheit der Länderspiel-Übertragung im ZDF wider, die im Lauf des Abens immer weiter ausgebaut wurde. Denn dass es diesmal gut fürs deutsche Team lief, übte offenbar eine Anziehungskraft aufs Publikum aus, im Verlauf des Spiels zog die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer immer weiter an, wobei der Aufwärtstrend in der zweiten Hälfte sogar stärker ausfiel. In der Halbzeitpause griff unter anderem Sascha Grammel bei RTL ein paar Zapper ab.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: Auch Fußballerinnen steigern sich im Verlauf

Auch am Vorabend gab's schon Live-Fußball zu sehen, in diesem Fall das Spitzenspiel aus der Bundesliga der Frauen zwischen dem FC Bayern und Wolfsburg. Die Übertragung konnte während der ersten 45 Minuten sukzessive Publikum einsammeln - dann waren aber wohl alle Fans versammelt, in der zweiten Hälfte setzte sich der Aufwärtstrend dann jedenfalls nicht fort.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Check24 dank Sport-Sponsoring auf Platz 4

Während Amazon auch am Samstag das Bruttoreichweiten-Ranking der Marken anführte, schaffte es mit Check 24 ein in diesem Jahr seltener gesehener Gast bis auf Platz 4 nach vorne, obwohl nur 26 Spots zu sehen waren. Das liegt daran, dass das Vergleichsportal sich aktuell auf Werbung im Sport-Umfeld beschränkt. Am Samstag präsentierte man unter anderem die Länderspiel-Übertragung im ZDF, was fast im Alleingang die enorm hohe Reichweite erklärt. Doch auch im Umfeld der Frauenbundesliga-Übertragung war Check24 zu sehen, außerdem waren Spots bei Eurosport1 und Sport1 geschaltet.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.