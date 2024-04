Der Primetime-Verlauf: Fußballerinnen brauchen Anlaufzeit

Das Interesse am EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen gegen Österreich baute sich am Freitagabend erst ganz gemächlich auf. In den ersten 35 Minuten der ersten Halbzeit verharrte die Reichweite in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten dabei zunächst recht konstant auf niedrigem Niveau, erst als "Let's Dance" in die Werbepause ging und "Der Alte" im ZDF endete, gab es zum Ende der ersten Hälfte zwei spürbare Sprünge nach oben. Die zweiten 45 Minuten erreichte dann erheblich mehr Menschen, besonders die Endphase des Spiels ab etwa 22:10 Uhr lief herausragend - auch hier nochmal angetrieben von Werbepausen bei anderen Sendern. In den Schluss-Minuten war die Haushalts-Reichweite in den Vodafone-Haushalten laut AEOS jedenfalls um etwa 50 Prozent höher als den Großteil der ersten Halbzeit über.

© All Eyes on Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Quizduell-Olymp" verliert viel "Wer weiß denn sowas?"-Publikum

Die Durchschnittsreichweiten zeigen schon, dass der "Quizduell-Olymp" im Ersten erheblich weniger Publikum erreicht als zuvor "Wer weiß denn sowas?", der Rückgang ist aber eigentlich noch höher, als es diese Werte nahelegen. Denn "Wer weiß denn sowas?" baut im Verlauf enorm an Reichweite auf, der Durchschnittswert gibt also nur zum Teil wieder, wieviele am Ende tatsächlich dabei sind. Mit Beginn des "Quizduell-Olymps" sind trotz gleichen Genres dann prompt sehr viele davon wieder weg.

© All Eyes on Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes on Screens

Werbe-Ranking: Immer wieder Freitags trumpft Coppenrath & Wiese auf

Coppenrath & Wiese verpasste am Freitag nur knapp den Sprung aufs Treppchen im Bruttoreichweiten-Ranking. Dabei fällt auf, dass das Unternehmen seinen Schwerpunkt allwöchentlich ganz klar auf den Freitag legt. Das liegt zum Einen natürlich am Sponsoring von "Let's Dance", aber auch in Sat.1 wird freitags kräftig geworben. Und so entfallen in Summe über die Hälfte aller geschalteten Werbespots auf diese beiden Sender - und sogar über 83 Prozent der erzielten Brutto-Reichweite.

© All Eyes on Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.