Der Primetime-Verlauf: "Bond" legt nach "Tatort" zu

Kaum war der Mörder im Ersten gefasst, ging es den Bösewichtern im 007-Streifen im RTL-Programm an den Kragen. Anders gesagt: Einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich den neuen Münchner "Tatort" am Sonntagabend angeschaut haben, haben nach dem Ende des Films zu RTL gezappt, wo ein "James Bond"-Film lief. Nach dem "Tatort"-Ende erreichte der Blockbuster jedenfalls seine höchste Reichweite. Nach oben schnellte gegen 21:45 Uhr kurzzeitig zudem die Kurve des ZDF, da einige, die sich die Romanze nicht ansahen, aber offenbar für das "heute journal" zum Sender wechselten.

Der Vorabend-Verlauf: "Dating Game" legt spät zu - aus eigener Kraft?

Ab etwa 18:30 Uhr hat die Sat.1-Kultshow "Dating Game" deutlich ansteigende Reichweiten verbucht. Unklar bleibt, ob dies so ganz allein aus eigener Kraft passiert ist. Ebenfalls denkbar: Einige Julia-Leischik-Fans haben schlicht mehrere Momente zu früh eingeschaltet. "Bitte melde dich" jedenfalls gewann vor allem während der Ausstrahlung, die um 18:55 Uhr begann, ganz massiv hinzu.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: P&G mehrfach vertreten

Procter & Gamble ist auch derzeit einer der größten Werbespender. Das Unternehmen war am Sonntag gleich mit vier Kampagnen in den Top15 vertreten - unter anderem sicherte sich Lenor die Spitzenposition. Fast 119 Punkte wurden mit 156 Buchungen erzielt. Auch mit Always, Febreze und Gilette war P&G reichweitenstark unterwegs. Für Gillette etwa warb man 95 Mal und das in eher reichweitenstarken Umfeldern, soidass man kanpp 78 Punkte einheimste. Always und Febreze landeten beide bei je rund 56 Punkten.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.