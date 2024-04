Das wöchentliche Werbe-Ranking von All Eyes on Screens wird auch in der ersten April-Woche von Lenor angeführt. Keine Marke hat in den zurückliegenden Tagen eine höhere Reichweite in den TV-Werbeblöcken erzielt - und das, obwohl Procter & Gamble sogar die Zahl der Ausstrahlungen gegenüber Vorwoche deutlich zurückgefahren hat.

Anstelle von mehr als 1.000 Ausstrahlungen kam Lenor diesmal auf knapp unter 900 Spots, was dennoch für eine beachtliche Reichweite von 758,89 XPR reichte. Der Vorsprung auf den Zweitplatzieten betrug somit fast 160 Punkte: Sky kam auf knapp 600 XRP, warb allerdings weitaus massiver - nämlich sogar über 5.300 Mal. Das Werbe-Dauerfeuer half jedoch, um die Reichweite gegenüber der Vorwoche noch einmal auszubauen.

Für Procter & Gamble war die erste April-Woche unterdessen mit Blick auf die Werbe-Reichweiten eine überaus erfolgreiche, denn neben Lenor schafften es auch die Marken Pampers und Gillette auf einen Top-10-Platz. Weiter hinten, auf den Rängen 18 und 21, folgen zudem mit Always und Febreze noch zwei weitere Marken von P&G.

© AEOS

Die schwedische Möbelhauskette Ikea schaltete hingegen einen Gang zurück: Nach über 3.000 Spots in der letzten März-Woche wurden diesmal nicht einmal mehr halb so viele Ikea-Werbespots ausgestrahlt - was sich dementsprechend auch negativ auf die Reichweiten auswirkten. Mit 363,71 XRP verfehlte die Möbel-Marke diesmal einen Sprung in die Top 10 recht deutlich, nachdem in der Vorwoche mit einer mehr als doppelt so hohen Reichweite noch der zweite Rang drin war.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.