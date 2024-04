Der Primetime-Verlauf: Shows binden Publikum

Gleich drei Showprogramme taten am Samstagabend gegeneinander an. Und im Großen und Ganzen haben sowohl "Denn sie wissen nicht, was passiert" als auch "The Masked Singer" und "Wer weiß denn sowas XXL" ihr Publikum recht gut gehalten - im Falle der RTL-Sendung zumindest bis Mitternacht. Die ARD-Quizshow legte sogar nach 21:45 Uhr nochmals zu - die zweite Hälfte des Formats profitierte offenbar vom Ende von "Wilsberg" (ZDF). ProSieben erreichte bei der Demaskierung, also als klar wurde, dass die Reise von Uschi Glas zu Ende ist, die höchsten Werte der "Masked Singer"-Ausstrahlung. Im Ersten sank die Reichweite ab 23:25 Uhr ruckartig. Allerdings: Wer dran blieb, verfolgte die anschließenden "Tagesthemen", die sich auch der Lage in Israel widmeten, dann auch eine ganze Zeit.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Wilsberg"-Fans sind sehr pünktlich

Schon einige Minuten nach 20 Uhr begannen die Reichweiten des ZDF zu steigen. Dabei handelte es sich sehr wahrscheinlich um Fans des nahenden "Wilsberg"-Krimis, die schlicht sehr zeitig einschalteten. Im Ersten stiegen die Kurven am Vorabend sehr deutlich. Wie schon in den Wochen zuvor erwies sich die "Sportschau" mit den Bundesliga-Highlights auch diesmal als regelrechter Publikumsmagnet.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Immer wieder samstags siegt Tipico

Auch an diesem Samstag war Tipico sehr präsent im Rahmen von Sportsendungen. Der Wettanbieter trommelte 419 Mal für sich - und sicherte sich damit etwas mehr als 108 XRP - keine andere Kampagne kam am Samstag überhaupt auf einen dreistelligen Wert. Von Live-Sport profitierte übrigens auch die Brauerei Krombacher, die ebenfalls vor allem im Bundesliga-Umfeld präsent war. 110 Ausstrahlungen brachten knapp 63 Punkte ein. Vierfach vertreten am Samstag war auch wieder Procter & Gamble, diesmal mit seinen Produkten Lenor, Braun, Pampers und Gillette.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.