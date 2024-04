Der Primetime-Verlauf: ARD-Infoabend erst im Sinkflug, doch Maischberger punktet

Die Doku "Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger" hatte am Montag im Ersten einige Probleme, ihr Publikum zu halten: Vor allem in den ersten 15 Minuten, aber auch im weiteren Verlauf der Sendung zeigt die Nutzungskurve in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten fast kontinuierlich nach unten. Ein Trend, der sich im Anschluss auch bei "Das geheime Wissen der Tiere" fortsetzte. Erst die "Tagesthemen" konnten diesen Trend durchbrechen. Bemerkenswert war, wie gut es am späteren Abend dann Sandra Maischberger schaffte, das Publikum trotz der fortschreitenden Uhrzeit bei der Stange zu halten. Im Verlauf der Sendung zog die Reichweite sogar noch leicht an und erreichte erst nach 23:15 Uhr ihren Höhepunkt.

Der Vorabend-Verlauf: "Brisant" schließt anfängliche Lücke zum ZDF

Der alltäglich zu beobachtende steile Anstieg der Reichweiten des Ersten am Vorabend zeigte sich auch zu Beginn der neuen Woche wieder. Während die "Tagesschau" um 17 Uhr zunächst noch deutlich weniger Publikum erreichte als die gleichzeitig laufende "heute"-Sendung im ZDF, schloss "Brisant" ab etwa 17:25 Uhr in den Vodafone-Haushalten zu "Hallo Deutschland auf", mit "Wer weiß denn sowas" übernahm die ARD dann in den von AEOS ausgewerteten Haushalten klar die Führung. Der steile Aufwärtstrend des Ersten endete erst mit dem Ende von "Wer weiß denn sowas?".

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Haribo mit reichweitemstärkstem Werbetag 2024

Haribo ist schon das ganze Jahr über durchgehend mit Werbespots im deutschen Fernsehen vertreten, mal auf kleinerer, mal auf etwas größerer Flamme. Zum Start in die neue Woche hat man die Werbeinvestitionen nun aber nochmal deutlich hochgefahren: Mit 208 Spots und einer Bruttoreichweite von über 141 XRP setzte man sich mit deutlichem Vorsprung an die Spitze der Marken mit der höchsten Bruttowerbereichweite am Montag und verzeichnete den stärksten Tag dieses Jahres. Entscheidend war dafür vor allem die starke Belegung der Sender der Ad Alliance: Allein auf RTL und Vox entfiel rund die Hälfte der erzielten Reichweite, dahinter folgen RTLzwei und Das Erste noch vor Sat.1. ProSieben hingegen spielte im Sendermix für Haribo interessanterweise kaum eine Rolle.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.