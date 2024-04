Der Primetime-Verlauf: Welke sammelt das Publikum ein

Auch in dieser Woche hat sich "Let's Dance" für RTL wieder als stabiler Quotenbringer erwiesen - und zwar über den gesamten Abend hinweg. Bis etwa 22 Uhr gelang es der Tanzshow zudem, immer wieder neue Fans zum Einschalten zu bewegen. Erst danach ließ das Interesse des Publikums nach. Interessant: Der Entscheidungsmoment kam für einige Zuschauerinnen und Zuschauer dann doch zu spät: Zwar blieb die Reichweite auch im letzten Abschnitt hoch, doch nach 23:30 Uhr kehrten nicht alle, die zuvor eingeschaltet hatten, zu "Let's Dance" zurück.

Das ZDF konnte hingegen mit der "heute-show" am späten Abend Schritt für Schritt Reichweite aufbauen, erst kurz vor Schluss schalteten ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer ab. Der Nachrichten-Satire mit Oliver Welke gelang es jedoch weit besser das Publikum zu halten als Jan Böhmermann: Sein "ZDF Magazin Royale" verlor im weiteren Verlauf des Abends an Boden.

Der Vorabend-Verlauf: "heute" profitiert von RTL-Umschaltern

Nachrichten bleiben auch weiterhin bei den großen Sendern ein Einschalter. Das zeigt sich nicht zuletzt bei RTL, wo "RTL aktuell" ab 18:45 Uhr für einen spürbaren Impuls sorgte - allerdings waren viele Zuschauerinnen und Zuschauer im Anschluss auch direkt wieder weg. Gleiches zeigt sich im ZDF, wo die "heute"-Nachrichten das Publikum anlockte. Ganz offensichtlich schalteten viele jedoch nach dem Ende von "RTL aktuell" zu dem öffentlich-rechtlichen Sender, dessen Reichweiten-Kurve gegen 19:05 Uhr noch einmal spürbar anzog.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Coppenrath und Wiese wirbt effizient

Lenor hat am Freitag mit knappem Vorsprung die Spitze der Werbe-Charts übernommen - und war dabei noch dazu sehr effizient. Mit 130 Spots kam die Marke von Procter & Gamble auf eine Reichweite von 128,22 XRP. Knapp dahinter landete Haribo, das jedoch fast 190 Spots im deutschen Fernsehen schaltete. Insgesamt haben gleich fünf Marken zum Wochenausklang die Marke von 100 XRP übersprungen. Bemerkenswert: Coppenrath und Wiese lag zwar unterhalb dieser Schallmauer, schaffte mit nur 53 Spots aber trotzdem mehr als 92 Punkte und landete somit auf Platz acht. Tatsächlich hat die Konditorei sehr selektiv geworben, am häufigsten bei Sat.1 und RTL. Bei ProSieben und RTLzwei wähnte das Unternehmen hingegen keine Kundschaft.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.