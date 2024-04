Wie schon zuletzt ist auch in der vergangenen Woche die Procter & Gamble-Marke Lenor die reichweitenstärkste in den Werbeblöcken der TV-Sender gewesen. In den zurückliegenden Tagen reichten 894 Spots für eine Bruttoreichweite in Höhe von 802 XRP - keine andere Marke kam an diesen Wert heran. Spannend ist aber das, was sich auf den Plätzen dahinter getan hat. Mit Haribo schaffte nämlich eine Marke den Sprung auf Platz zwei, die in der Woche davor noch auf Rang 5 lag.

Das hat Haribo mit einer deutlichen Ausweitung der Werbeaktivitäten geschafft: 1.331 Spots sind ein Plus von 370 im Wochenvergleich. Haribo setzt dabei vor allem auf vergleichsweise große Vermarkter bzw. Sender. Die meisten Spots für die Haribo-Marken Tropifrutti, Color-Rado und Pico-Balla waren bei Vox (9,7 Prozent) und RTL (8,9 Prozent) zu sehen. Dann folgt zwar schon Deluxe Music (7,5 Prozent), aber auch bei Kabel Eins und RTLzwei war Haribo sehr präsent.

Apropos Deluxe Music: Dort spielte mit Ikea eine weitere Marke, die in der vergangenen Woche deutlich zugelegt hat, ebenfalls eine wichtige Rolle. Das schwedische Möbelhaus erreichte mit insgesamt 2.777 Spots eine Bruttoreichweite in Höhe von 709 XRP - ein Plus von mehr als 350 XRP im Wochenvergleich. Von den 2.777 Spots liefen 13,5 Prozent eben beim kleinen Musiksender - so viele wie bei keinem anderen Sender. Das Verhältnis aus Spots und XRP-Wert zeigt schon, dass Ikea eher auf kleinere Sender setzte. Neben Deluxe Music waren das auch noch 13th Street, Syfy und Universal TV. Von den größeren Sendern wurde Kabel Eins (5,2 Prozent) am häufigsten belegt.

Die letzten Wochen hat auch Marktguru seine Werbeanstrengungen immer weiter erhöht, in der vergangenen Woche reichte es angesichts von 324 XRP zu Platz 25 im Marken-Ranking von All Eyes on Screens. Da es sich bei Marktguru um eine ProSiebenSat.1-Tochter handelt, ist es wohl keine Überraschung, dass sämtliche Schaltungen auf die Sender der Seven.One Entertainment Group entfielen.

© All Eyes On Screen

Das Autopfandhaus Pfando wirbt unterdessen mit Lothar Matthäus um Kundinnen und Kunden, 1.537 Spots sorgten in den letzten Tagen für 336 XRP. Und ähnlich wie etwa Haribo und Ikea setzt man auch dort auf Deluxe Music: 10,9 Prozent aller Pfando-Spots waren dort zu sehen. Darüber hinaus wurde aber auch bei ntv oder RTLzwei viel geschaltet.

Und dann auch nochmal ein vollständiger Blick auf Deluxe Music: Mit 375 Spots warb Ikea am häufigsten beim kleinen Musik-Spartensender, auf den weiteren Plätzen folgten (Ebay) Kleinanzeigen, Petolo und Fressnapf. Pfando kam mit 168 Spots auf Platz fünf, Haribo brachte es auf Rang sieben. Das Team des kleinen Nischensenders zeigt damit, dass man mittlerweile eine große Bandbreite an Kunden aufgebaut hat. Von kleinen bis hin zu sehr großen Marken wird beim Sender geworben.

Was sind das für Zahlen?

All Eyes On Screens (der neue Name des bislang als AdScanner bekannten Unternehmens) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.