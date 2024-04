Der Primetime-Verlauf: "Mord mit Aussicht" verliert unterwegs etliche

Die ARD-Krimiserie lief nicht nur generell schwächer als in der vorherigen Woche, erneut zeigte sich im Verlauf auch, dass man etliche derer, die um 20:15 Uhr zunächst noch dabei waren, im Verlauf nicht halten konnte: Etwa 25 Minuten lang zeigt die Kurve in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten sukzessive nach unten, erst dann ist ein Boden erreicht. Während der Pause bei "Bauer sucht Frau International" schalteten dann aber einige bei "Mord mit Aussicht" rein - und in den letzten Minuten der Episode ging's rasant nach oben, weil viele treue Fans von "In aller Freundschaft" in Erwartung der neuen Folge der Serie schon zum Ersten geschaltet hatten.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: "Küstenrevier" ohne Einschaltimpuls

Bei Sat.1 wird man sehnlichst die Rückkehr der "Landarztpraxis" in wenigen Tagen erwarten - denn das "Küstenrevier" sorgt weiter für richtig schwache Quoten am Vorabend. Auch der Blick auf den Nutzungsverlauf zeigt, dass die Serie am Vorabend offenbar keinerlei Einschaltimpuls auslöst. Beim der "Landarztpraxis" war das zumindest in Staffel 1 noch deutlich anders.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Ikea mit enorm vielen Spot-Ausstrahlungen auf Platz 1

Nachdem Ikea nach Ostern zunächst zurückhaltender war, läuft schon seit Anfang vergangener Woche wieder eine größere Werbekampagne im deutschen Fernsehen. Am Dienstag schaffte es der Möbelhändler sogar auf Platz 1 des Bruttoreichweiten-Rankings. Dabei verfährt Ikea weiter nach dem Motto "Viel hilft Viel": Satte 414 Spots hatte Ikea am Dienstag geschaltet, mehr als Haribo, Lenor und Amazon auf den nachfolgenden drei Plätzen zusammen. Das erklärt sich mit der starken Belegung auch vieler kleinerer Sender wie Deluxe Music, TLC, Home & Garden TV oder auch Pay-TV-Sendern wie 13th Street, Syfy oder die Warner-Kanäle. Am wichtigsten für die Reichweite war laut AEOS-Auswertung aber die Belegung von RTLzwei vor Sat.1 und Kabel Eins.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.